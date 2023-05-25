بطولة النخبة الوطنية لكرة اليد : الترجي الرياضي يفوز على النجم الساحلي 28-26 ويضرب موعدا مع النادي الافريقي في الدور النهائي

تاهل الترجي الرياضي الى الدور النهائي لبطولة النخبة الوطنية لكرة اليد اثر فوزه على النجم الساحلي بنتيجة 28-26 في لقاء الدور نصف النهائي الذي احتضنته القاعة المغطاة محمد المزالي بالمنستير مساء الخميس.

وكان النادي الافريقي قد حجز بطاقة التاهل الاولى الى الدور النهائي بتفوقه في وقت سابق على نادي ساقية الزيت بنتيجة 22-21 في الدور نصف النهائي الاول.

وسيقام الدور النهائي بين النادي الافريقي والترجي الرياضي يوم السبت المقبل بقاعة المزالي بالمنستير.



