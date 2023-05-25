الجامعة التونسية للكرة الطائرة واللجنة الوطنية الأولمبية تكرمان مولدية بوسالم بعد تتويجه ببطولة افريقيا للأندية

قامت الجامعة التونسية للكرة الطائرة اليوم الخميس بالشراكة مع اللجنة الوطنية الأولمبية بتكريم فريق مولدية بوسالم، إثر تتويجه ببطولة افريقيا للأندية في أول مشاركة له، وضمانه مقعداً في مونديال الأندية للكرة الطائرة الذي ستقام فعالياته بالهند.



ويأتي هذا بعد يوم واحد من استقبال رئيس الجمهورية قيس سعيد لأعضاء هيئة الفريق واطاره الفني و لاعبيه، واعرابه لهم عن تقديره لكل الأبطال الذين رفعوا راية تونس عاليا وما حققه مولدية بوسالم من انجاز في البطولة الافريقية للكرة الطائرة رغم محدودية الامكانيات.

وأكد محسن بن طالب رئيس الجامعة التونسية للكرة الطائرة أنّ مولدية بوسالم شرّفت تونس أحسن تشريف خلال البطولة الافريقية، كما كانت في مستوى الحدث، مشيرا الى أنّ احرازها للقب البطولة الافريقية للأندية البطلة يمثل كسرا لقواعد الزعامة القارية التي يحتكرها الثلاثي المتكون من الترجي الرياضي التونسي ونادي الأهلي و الزمالك المصريين، على حدّ قوله.



وأوضح على هامش المناسبة أنّ المكتب الجامعي يقف على نفس المسافة في دعمه لجميع الفرق التونسية المشاركة في المحافل الدولية، لافتا النظر أنّ البطولة الافريقية التي احتضنتها مدينة قليبية من 9 الى 22 ماي القادم دارت في ظروف جيدة وملائمة.

ومن جهته، بيّن محرز بوصيان رئيس اللجنة الوطنية الأولمبية التونسية أنّ مولدية بوسالم كان في مستوى المسؤولية الملقاة على عاتقه، مبرزا أنّ ممثل كرة الطائرة التونسية كان فريقا استثنائيا بتحقيقه لنتيجة وتتويج استثنائي، على حدّ قوله.

وكشف أنّ مولدية بوسالم جديرة بدعم اللجنة الوطنية الأولمبية، داعيا الى الاستثمار والبناء من نجاح مولدية بوسالم عبر الدفع نحو خلق مراكز نهوض بالكرة الطائرة في الشمال الغربي، لا سيما وأنّ هذه اللعبة بقيت محسوبة على الجهات الساحلية دون اعتبار العاصمة.

ومن ناحيته، قال سمير الصغير ممثل وزير الشباب والرياضة انّ فوز مولدية بوسالم بالبطولة الافريقية يؤكد أنّ المستحيل ليس تونسيا، مردفا أنّ هذا اللقب يعد نتيجة ثمرة عمل، على حد وصفه.

وأعرب أنّ الوزارة تابعت بعناية جميع التظاهرات القارية والاقليمية التي انتظمت بتونس خلال الفترة الأخيرة، مشيرا الى أنّ الوزارة ستبقى تعمل على انتهاج سياسة الدبلوماسية الرياضية، للارتقاء بتونس وبالرياضة التونسية.

وبدوره أفاد مصباح المحمودي رئيس جمعية مولدية بوسالم أنّ الهيئة المديرة وكامل الفريق مازال لم يستوعب بعد التتويج باللقب الافريقي، والتأهل لبطولة العالم، واصفا مسيرة مولدية بوسالم المحدود الامكانيات والموارد، نحو اللقب، بانتصار الفقراء على الأغنياء.

وعبّر عن شكره للمساندة الجماهيرية التي حظيت بها مولدية بوسالم طيلة فترة البطولة الافريقية، لافتا النظر أنّ الفريق كان بمثابة جند من جنود تونس، وتحوّل من صاحب مركز خامس في بطولة القسم الوطني أ الى بطل افريقيا.

ولاحظ هيثم الوسلاتي مدرب مولدية بوسالم أنّ لقاء الدور النهائي للبطولة الافريقية كان متقاربا وصعبا على جميع الواجهات، مشيرا الى أنّ تقدم الزمالك المصري بـشوطين لصفر لم يثن العزائم، خصوصا وأنّ ممثل الكرة الطائرة التونسية كان في بعض الأحيان خلال الشوطين الأول والثاني متقدما بفارق 5 و 6 نقاط.

وتابع أنّ فريقه نجح في الشوطين الثالث والرابع في مجاراة نقاط قوة الخصم واستغلال نقاط ضعفه في الارسال، ليعادل على اثرها النتيجة، قبل حسمها في الشوط الفاصل، واهداء اللقب الافريقي لتونس، مستنتجا أنّ الفوز بكأس الجامعة، وببطولة افريقيا، والتأهل لبطولة العالم يجعل من الحلم متواصلا، وفق تعبيره.

وفي تصريح لـوكالة تونس افريقيا للأنباء، كشف شكري العرفاوي قائد فريق مولدية بوسالم أنّه خاض ورفاقه لقاءات البطولة الافريقة، في أول مشاركة للجمعية، من أجل تحقيق نتيجة ايجابية، أقصاها بلوغ الدور الثاني، مستدركا أنّ الفوز على مستقبل المرسى في الدور ربع النهائي جعل من الحلم يكبر، وأضحى جميع اللاعبين مؤمنيين بامكانياتهم وقدرتهم على الذهاب بعيدا والتتويج باللقب القاري الأغلى.

وبّين أنّ التركيز والحضور الذهني لعبا دورا كبيرا في الفوز بالكأس الافريقية، خصوصا في المباراة النهائية التي عاد فيها مولدية بوسالم من بعيد، بعد أن قلب تأخره أمام منافس عربي وافريقي عريق في حجم الزمالك من شوطين دون رد، الى فوز مستحق بـثلاثة أشواط لشوطين.

ومن جهته، أكد اللاعب فهمي الميلادي في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء، أنّ أصعب مباراة خاضها مولدية بوسالم في مسيرته نحو التتويج بالبطولة الافريقة كان أمام مستقبل المرسى وليس أمام الزمالك المصري، حجته في ذلك أنّ خسارة اللقاء التونسي - التونسي كان سيحكم على ممثل ولاية جندوبة من مغادرة البطولة.

وأوضح أنّ "الريمونتادا" التي ظهرت في المباراة النهائية أمام العملاق المصري ماكانت لتتم ويجني الفريق ثمارها لولا العزيمة والايمان بالنفس ومجاراة الخصم دون ضغط، مضيفا أنّ مولدية بوسالم سيصبح بعد تتويجه بالبطولة الافريقية رقما صعبا على الصعيد المحلي.

وتابع أنّ مولدية بوسالم سينافس بداية من الموسم القادم فرق كبيرة في حجم الترجي الرياضي التونسي و النادي الرياضي الصفاقسي على البطولة، ملاحظا أنّ هذا الهدف المنشود يبقى مرهونا بدعم المجموعة الحالية من اللاعبين، بانتدابات أجنبية قيمة، وفق رأيه.

يذكر أنّ مولدية بوسالم حقق مفاجاة من العيار الثقيل بفوزه في أول مشاركة قارية له بالبطولة الافريقية للأندية البطلة، اثر تغلبه في المباراة النهاية، التي احتضنتها قاعة قليبة الأحد الماضي، على الزمالك المصري بنتيجة 3 - 2.



