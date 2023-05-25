قبلي: كميات الامطار التى شهدتها مناطق بالولاية من شانها المساعدة في الحد من الاصابة بافة عنكبوتة الغبار (المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية)

شهدت عدة مناطق من ولاية قبلي ليلة البارحة هطول كميات هامة من الامطار، استبشر بها الفلاحون خاصة وانها تزامنت مع فترة استعدادهم للشروع في القيام بالمداواة الوقائية ضد افة عنكبوتة الغبار، لما لها من اهمية في الحد من الاصابة بهذه الافة نظرا لفاعليتها في غسل اشجار النخيل من الاتربة والحشرات.



واوضح رئيس قسم الارشاد والنهوض بالانتاج الفلاحي بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بلقاسم عمار صباح اليوم الخميس ل"وات" ان الامطار الاخيرة، ولو انها لم تكن عامة على كامل مناطق الولاية الا انها تساهم الى حد بعيد في غسل اشجار النخيل وتنظيفها مع الحد من تواجد عنكبوتة الغبار والحشرات بها، علاوة على تغذية الغطاء النباتي بالمراعي عبر تحسين نمو بعض النباتات



ودعا عمار بالمناسبة الى ضرورة العناية بالموارد المائية بالجهة خاصة في ظل الشح المائي الذي تعيشه البلاد، مؤكدا اهمية ترشيد استهلاك المياه في ري الواحات مع صيانة وتعهد شبكات الري والتوجه اكثر نحو تركيز معدات الاقتصاد في هذه المياه



واضاف انه ورغم اهمية الامطار التي شهدتها الجهة، فانه من الضروري على الفلاحين الاستمرار في مراقبة نمو الصابة والتوقي من افة عنكبوتة الغبار عبر القيام بالمداواة الوقائية، مشيرا الى ان الكميات المسجلة من الامطار ليلة البارحة بلغت 10 ملم بمعتمدية قبلي الشمالية و3 فاصل 9 ملم بمعتمدية قبلي الجنوبية و9 ملم بمعتمدية سوق الاحد و12 ملم بمنطقة استفطيمي و8 ملم بمنطقة ام علي و5 ملم بمنطقة سعيدان، و3 ملم بمنطقة زعفران و14 ملم بمنطقة بئر السانية و13 ملم بوادي التوشي.



