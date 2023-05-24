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سد الشغور في عدد من الدوائر الانتخابية بالخارج، محور لقاء التليلي المنصري بسفير الجمهورية التونسية بباريس

Publié le Mercredi 24 Mai 2023 - 22:30 قراءة: 0 د, 27 ث
      
خصصت جلسة عمل عقدها الناطق الرسمي للهيئة العليا المستقلة للانتخابات وعضو مجلسها، محمد التليلي المنصري مع سفير تونس بباريس محمد كريم الجموسي، لموضوع تحيين السجل الانتخابي وذلك في إطار الاستعدادات للانتخابات التشريعية الجزئية المزمع تنظيمها لسد الشغور في عدد من الدوائر الانتخابية بالخارج.

وتندرج هذه الجلسة وفق بلاغ صادر عن هيئة الانتخابات مساء اليوم الاربعاء، في إطار مشاركة المنصري في أشغال الندوة الدولية التي تنظمها شبكة الكفاءات الانتخابية الفرنكوفونية حول طرق الاقتراع بالعاصمة الفرنسية باريس، وحضرها رؤساء وممثلو البعثات القنصلية بكل من باريس وبنتان وسترازبورغ، ومدير العمليات الانتخابية بالخارج جهاد العوادي.





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