البريد التونسي يشرع في تركيز نظام معلوماتي مندمج وموحد للتصرف

شرع البريد التونسي في تركيز نظام معلوماتي مندمج وموحد للتصرف وذلك بهدف تعويض المنظومات والتطبيقات الإعلامية المعمول بها حاليا

ويشمل البرنامج الجديد وفق بلاغ للبريد التونسي، تطوير نظام معلوماتي خاص بالخدمات البريدية (المراسلات العادية والمسجلة ، بعائث البريد السريع والطرود البريدية )بالاضافة إلى تطوير العلاقة مع الحرفاء (إعداد بطاقة خاصة للتعريف بالحريف، معالجة استفسارات ةشكيات الحرفاء وتسويق الخدمات والمنتوجات والحلول التي تستجيب لحاجيات الحرفاء)

كما يتضمن البرنامج التصرف في الشراءات والمخزون والممتلكات والصيانة والمحاسبة العامة والتحليلية والفوترة والميزانية ، فضلا عن التصرف في الموارد البشرية والتصرف الإداري وتثمين الكفاءات والعناية بها وتطوير مجال التكوين والانتدابات حسب الحاجة

ويشمل البرنامج الجديد أيضا، مراقبة التصرف بمختلف الهياكل التابعة للبريد وإدارة المشاريع ومتابعتها والمساعدة على أخذ القرار

وسيتم تنفيذ هذا البرنامج على مدى 3 سنوات.



