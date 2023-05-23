تونس تحتضن، يومي 26 و27 ماي، الملتقى العلمي الإفريقي لعدول التنفيذ بعنوان "العدل المنفّذ ونجاعة التنفيذ في إفريقيا"

قال عميد عدول التنفيذ، كريم بن عربية، إن الملتقى العلمي الإفريقي الذي ستنظمه الهيئة الوطنية للعدول المنفذين، بالاشتراك مع الاتحاد الافريقي، يومي 26 و27 ماي 2023، يهدف بالأساس إلى انفتاح الهيئة على محيطها الإقليمي والدولي.



وأضاف بن عربية في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، اليوم الثلاثاء، أن هذا الملتقى الذي سينعقد تحت عنوان "العدل المنفذ ونجاعة التنفيذ في إفريقيا"، يهدف أيضا إلى الانفتاح على المنظمات القانونية والجامعات الحقوقية والتجارب القانونية المقارنة في إفريقيا، خاصة منها منظمة "مواءمة قانون الأعمال في إفريقيا (لوادا)، ملاحظا أن هذه المنظمة تعتمد على قانون موحد في مجال الأعمال وذلك ب في 17 دولة إفريقية.



وسيناقش المشاركون في هذا الملتقى، على مدى يومين، جملة من المواضيع، على غرار "كيفية وضع قاعدة قانونية تخدم الاقتصاد والمجتمع" و"نجاعة التنفيذ في إفريقيا" و"دور عدل المنفذ في تحقيق نجاعة التنفيذ" وذلك بتحسين النظام الأساسي لعدول التنفيذ، فضلا عن تطوير طرق الاجراءات وتنقيح طرق التنفيذ وتنقيح مجلة المرافعات المدنية والتجارية وكيفية وضع مجلة إفريقية للتنفيذ.



ومن جهة أخرى ذكّر العميد بأن تونس من ضمن مؤسسي الاتحاد الافريقي للعدول المنفذين والذي تأسس يوم 12 ديسمبر 2017 ومقره الدار البيضاء بالمغرب.



وستشارك في هذا الملتقى العلمي، العديد من الدول الافريقية المنخرطة في الإتحاد الإفريقي للعدول المنفذين، ومن ضمنها الجزائر والمغرب وموريتانيا والسينغال والكامرون ومالي والنيجر والتشاد وجزر الموريس.



