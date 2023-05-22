نابل: دعم مدرسة بوشة بقليبية بمعدّات وأجهزة رقمية في إطار برنامج المدارس الرقمية

في إطار استكمال برنامج المدارس الرقمية، تدعمت المدرسة الابتدائية بوشة من معتمدية قليبية من ولاية نابل، اليوم الاثنين، بمجموعة من المعدات الرقمية تمثلت في 25 لوحة رقمية، وآلات عرض، وحاسوب محمول، وخوادم رقمية تتضمن محتويات بيداغوجية وتربوية وبرامج رسمية لكامل المرحلة الابتدائية، وفق بلاغ اعلامي لشركة "اورونج" تونس.

ومدرسة بوشة بقليبية هي المدرسة السابعة بولاية نابل التي تنتفع من برنامج التربية الرقمية الذي تنفذه شركة "اورونج" تونس بدعم من مؤسسة اورونج الخيرية بمقتضى اتفاقية الشراكة والتعاون المبرمة مع وزارة التربية خلال السنة الدراسية 2015-2014 والهادفة الى تزويد نحو 170 مؤسسة تربوية بتجهيزات رقمية مختلفة قبل موفى السنة الدراسية 2023-2022، وفق نصّ البلاغ.

ويهدف البرنامج، الذي مكّن منذ انطلاقته من تجهيز 168 مدرسة ابتدائية بتجهيزات رقمية، الى نشر الثقافة الرقمية، وتوظيف التكنولوجيات الرقمية في التعليم، وتطوير قدرات التلاميذ واداء المدارس العمومية خاصة في المناطق الداخلية للبلاد التونسية.

وشهدت تظاهرة تجهيز المدرسة الابتدائية بوشة بقليبية، في ذات الاطار، تنظيم يوم تكويني للاطار التربوي وعدد من التلاميذ حول استعمالات اللوحات الرقمية، وتدريبهم على استخدامات المحتويات الرقمية البيداغوجية، وكيفية التعامل مع التطبيقات التربوية والمحتوى الرقمي البيداغوجي، بالاضافة الى تنظيم ورشة تدريبية في اختصاص الروتات للاطفال اشرف عليها ممثلون عن المركز الوطني للتكنولوجيات في التربية وفرق مختصة من شركة "اورونج" تونس.



