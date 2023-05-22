البطولة العربية لألعاب القوى لأقل من 23 سنة: المشاركة التونسية ترفع رصيدها الى 12 ميدالية

رفعت العناصر الوطنية التونسية المشاركة في البطولة العربية لألعاب القوى لأقل من 23 سنة، الجارية فعالياتها من 20 الى 24 ماي الجاري بملعب ألعاب ألعاب القوى برادس، رصيدها الى 12 ميدالية.

وتوزعت الميداليات التونسية الى 3 ذهبية و4 فضية و5 برونزية.

وجاء المعدن النفيس بفضل نسرين لشهب (رمي الرمح ) وأسامة فرحات (10 كلم مشي) ورامي البلطي (400 م)

وتحتل تونس في اعقاب اليوم الثاني المركز الثالث في ترتيب جدول الميداليات خلف المغرب / وفي ميدالية/ ومصر /8 ميداليات/.



في ما يلي قائمة الرياضيين التونسيين المتوجيين في البطولة وجدول توزيع الميداليات، بعد اليوم الثاني:



الميداليات التونسية

3 ذهبية: نسرين لشهب (رمي الرمح ) - أسامة فرحات (10 كلم مشي) - رامي البلطي (400 م)

4 فضية: شيماء شويخ (رمي الصحن) - اسلام الكثري (السباعي) - جميلة الزغمي (10 كلم مشي) - فرح طليق (رمي الرمح)

5 برونزية: أميمية حسونة (10 كلم مشي) - مريم السماعلي (السباعي) - ابراهيم الجريدي (3000 م موانع) - ايناس بلقاسم (400 م) - مرتضى بوزيان (رمي المطرقة)





جدول توزيع الميداليات

1 - المغرب 7 ذهبية 5 فضية 4 برونزية

2 - مصر 5 ذهبية 1 فضية 2 برونزية

3 - تونس 3 ذهبية 4 فضية 5 برونزية

4 - الجزائر 2 ذهبية 6 فضية 6 برونزية

5 - السعويدية 1 ذهبية 2 فضية 1 برونزية

6 - دجيبوتي 1 ذهبية 1 فضية 0 برونزية

7 - قطر 1 ذهبية 0 فضية 0 برونزية

- البحرين 1 ذهبية 0 فضية 0 برونزية

9 - العراق 0 ذهبية 2 فضية 2 برونزية

10 - الامارات 0 ذهبية 0 فضية 1 برونزية

- لبنان 0 ذهبية 0 فضية 1 برونزية



المجموع 21 ذهبية 21 فضية 22 برونزية





