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ميدفيديف يهزم رونه ليحرز لقب بطولة إيطاليا المفتوحة للتنس

Publié le Dimanche 21 Mai 2023 - 20:35 قراءة: 0 د, 36 ث
      
نال دانييل ميدفيديف اللقب الأول في مسيرته على الملاعب الصلبة بعد فوزه على الدنماركي هولغر رونه 7-5 و7-5 في نهائي بطولة إيطاليا المفتوحة للتنس اليوم الأحد.
وكسر ميدفيديف إرسال منافسه في الشوط 12 لينتزع المجموعة الأولى في النهائي الذي اقيم لأول مرة في غياب رافائيل نادال أو نوفاك ديوكوفيتش منذ 2004.
واستهل رونه، الذي أصبح بعمر 20 عاما أصغر من يبلغ النهائي منذ نادال قبل 17 عاما، المجموعة الثانية بكسر إرسال منافسه بدون خسارة أي نقطة.
وكرر رونه كسر الإرسال ليتقدم 4-3 على ميدفيديف.
لكن المصنف السابع عالميا خارت قواه ليحكم ميدفيديف سيطرته على المباراة ويحسم اللقب بإرسالين قويين.
وحصد ميدفيديف لقبه الخامس هذا الموسم ليصبح أحد المرشحين للتتويج في فرنسا المفتوحة التي تنطلق في 28 ماي الحالي.

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