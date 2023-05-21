اتحاد ين قرردان و النادي الافريقي يتعادلان 1-1

تعادل اتحاد بن قردان و النادي الافريقي بنتيجة 1-1 في لقاء الجولة السابعة من منافسات مرحلة التتويج لبطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم الذي احتضنه ملعب بن قردان مساء اليوم الاحد.
ونجح الفريق المحلي في افتتاح النتيجة بفضل اللاعب معز الحاج علي في دق(48) قبل ان يتمكن اللاعب حمدي العبيدي من تعديل الكفى في دق(67) بتسديدة مقصية استقرت في شباك بن قردان.
ولم تخدم نتيجة التعادل مصلحة الفريقين بما ان النجم الساحلي متصدر المجموعة قد حافظ على فارق 4 نقاط الذي بات يفصله عن ملاحقه المباشر النادي الافريقي (15 نقطة) في حين واصل اتحاد بن قردان احتلاله المركز الثالث 14 نقطة.
وكان التعادل الابيض صفر-صفر قد حسم مباراة الاولمبي الباجي و النجم الساحلي التي دارت مساء امس السبت بملعب بوجمعة الكميتي بباجة في اطار الدفعة الثانية للجولة السابعة من مرحلة التتويج لبطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم .
وعرفت المباراة اقصاء لاعب الاولمبي الباجي عصمان كومباصا منذ دق 14
وحافظ النجم الساحلي على صدارته ب19 نقطة بينما رفع الاولمبي الباجي رصيده الى 10 نقاط في المرتبة السادسة ملتحقا بالنادي الصفاقسي.
الاحد 21 ماي 2023
ملعب بن قردان
اتحاد بن قردان 1 معز الحاج علي(48)
النادي الافريقي 1 حمدي العبيدي(70)
الثلاثاء 16 ماي 2023
ملعب الطيب المهيري بصفاقس
النادي الصفاقسي-الاتحاد المنستيري صفر-صفر
السبت 20 ماي 2023
ملعب باجة
الاولمبي الباجي-النجم الساحلي صفر-صفر
الثلاثاء 23 ماي 2023 س17
ملعب حمادي العقربي برادس
الترجي الرياضي-اتحاد تطاوين
الترتيب المؤقت
ن ل ف ت ه له عليه
1-النجم الساحلي 19 7 5 1 1 7 2
2-النادي الافريقي 15 7 4 2 1 8 3
3 -اتحاد بن قردان 14 7 3 2 2 9 8
4-الاتحاد المنستيري 12 7 2 2 3 8 7
5-الترجي الرياضي 11 6 2 1 3 4 6
6-النادي الصفاقسي 10 7 2 3 2 5 3
7-الاولمبي الباجي 10 7 2 2 3 4 5
8-اتحاد تطاوين 3 6 0 1 5 2 13
ونجح الفريق المحلي في افتتاح النتيجة بفضل اللاعب معز الحاج علي في دق(48) قبل ان يتمكن اللاعب حمدي العبيدي من تعديل الكفى في دق(67) بتسديدة مقصية استقرت في شباك بن قردان.
ولم تخدم نتيجة التعادل مصلحة الفريقين بما ان النجم الساحلي متصدر المجموعة قد حافظ على فارق 4 نقاط الذي بات يفصله عن ملاحقه المباشر النادي الافريقي (15 نقطة) في حين واصل اتحاد بن قردان احتلاله المركز الثالث 14 نقطة.
وكان التعادل الابيض صفر-صفر قد حسم مباراة الاولمبي الباجي و النجم الساحلي التي دارت مساء امس السبت بملعب بوجمعة الكميتي بباجة في اطار الدفعة الثانية للجولة السابعة من مرحلة التتويج لبطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم .
وعرفت المباراة اقصاء لاعب الاولمبي الباجي عصمان كومباصا منذ دق 14
وحافظ النجم الساحلي على صدارته ب19 نقطة بينما رفع الاولمبي الباجي رصيده الى 10 نقاط في المرتبة السادسة ملتحقا بالنادي الصفاقسي.
الاحد 21 ماي 2023
ملعب بن قردان
اتحاد بن قردان 1 معز الحاج علي(48)
النادي الافريقي 1 حمدي العبيدي(70)
الثلاثاء 16 ماي 2023
ملعب الطيب المهيري بصفاقس
النادي الصفاقسي-الاتحاد المنستيري صفر-صفر
السبت 20 ماي 2023
ملعب باجة
الاولمبي الباجي-النجم الساحلي صفر-صفر
الثلاثاء 23 ماي 2023 س17
ملعب حمادي العقربي برادس
الترجي الرياضي-اتحاد تطاوين
الترتيب المؤقت
ن ل ف ت ه له عليه
1-النجم الساحلي 19 7 5 1 1 7 2
2-النادي الافريقي 15 7 4 2 1 8 3
3 -اتحاد بن قردان 14 7 3 2 2 9 8
4-الاتحاد المنستيري 12 7 2 2 3 8 7
5-الترجي الرياضي 11 6 2 1 3 4 6
6-النادي الصفاقسي 10 7 2 3 2 5 3
7-الاولمبي الباجي 10 7 2 2 3 4 5
8-اتحاد تطاوين 3 6 0 1 5 2 13
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