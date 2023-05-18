القيمة المضافة لقطاع الفلاحة تتراجع خلال الربع الأول من سنة 2023 الى 1ر3 - بالمائة

حققت القيمة المضافة قطاع الفلاحة في تونس خلال الربع الاول من 2023، اداء سلبيا عند مستوى 1ر3 بالمائة بعد ان كان الأداء ايجابيا خلال الربع الاخير من سنة 2022، والبالغ 7ر0 بالمائة.



وأشار المرصد الوطني للفلاحة في نشريته لشهر ماي 2023، الى ان نسبة نمو القطاع الفلاحي خلال الربع الاول من سنة 2023 سجلت تراجعا على اساس سنوي من خلال مقارنتها بالربع الاول من سنة 2022 بنسبة 2ر5 بالمائة.



وارتفع عجز الميزان التجاري الغذائي لتونس خلال شهر افريل 2023 الى 7ر240 مليون دينار مقابل 111مليون دينار خلال مارس 2023

وبلغت قيمة الصادرات الفلاحية 5ر2320 مليون دينار في حين قدرت الواردات بنحو 2ر2561 مليون دينار.



وقدر المعهد الوطني للإحصاء، منتصف شهر ماي الجاري، نمو الاقتصاد التونسي، بنسبة 1ر2 بالمائة ، بالإنزلاق السنوي، خلال الربع الاول من 2023 مقارنة بنفس الفترة من سنة 2022.







