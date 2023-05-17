بنزرت: حجز 312 لترا من الزيت المدعم لدى تاجر مواد غذائية بماطر

تمكنت مصالح المراقبة الاقتصادية ببنزرت، مساء امس الثلاثاء، من الحجز الفعلي لكمية 312 لترا من الزيت المدعم لدى احد تجار الجملة بمدينة ماطر، واتخاذ الاجراءات القانونية لاعادة توزيعها بالمسالك المنظمة واستصفاء قيمتها لفائدة الخزينة العامة للدولة، بحسب ما افاد به المدير الجهوي للتجارة سامي البجاوي "وات".



واوضح المصدر ذاته ان العملية تمت في إطار اعمال اللجنة الجهوية لمراقبة الاسعار والتصدي لعمليات الاحتكار والمضاربة خاصة في المنتوجات المدعمة ، وتنفيذا لاستراتيجية وزارة الاشراف في الحد من المضاربة في المواد الاستهلاكية المدعمة والموجهة في غير محلها، وذلك إثر عمليات تدقيق في بيوعات احد تجار الجملة للمواد الغذائية بمعتمدية ماطر، حيث تبين ان صاحبه بصدد التلاعب بمادة الزيت النباتي المدعم، وذلك من خلال اصدار فواتير غير مطابقة للواقع وترويج تلك الكميات من هذه المادة الحساسة خارج مسالك التوزيع وبأسعار غير قانونية.



واضاف البحاوي ان المصالح الرقابية تولت تحرير محضر بحث ضد تاجر الجملة ، يتعلق بالاخلال بتراتيب الدعم باستعمال منتوجات مدعمة في غير الأغراض المخصصة لها وبطرق تخالف التراتيب الجاري بها العمل، على معنى الفصل 42 من القانون عدد 36 لسنة 2015 المتعلق بإعادة تنظيم المنافسة والأسعار والمعاقب عليه بالمرسوم عدد 10 لسنة 2022.



كما تم اتخاذ إجراء إداري تكميلي يتمثل في منعه من التزود بهذه المادة المدعمة، علاوة على تعميق الأبحاث لدى المؤسسة المذكورة للتثبت من وجهة الكميات التي سبق أن تزودت بها خلال الفترة السابقة.



