Babnet

العثور في حيدرة على 3 جثث أخرى لمهاجرين غير نظاميين من إفريقيا جنوب الصحراء (المعتمد)

Publié le Mardi 16 Mai 2023 - 16:01 قراءة: 0 د, 45 ث
      
عُثر، صباح اليوم الثلاثاء، على 3 جثث لمهاجرين غير نظاميين من إفريقيا جنوب الصحراء بمعتمدية حيدرة في ولاية القصرين، إثنين عثر عليهما بإحدى غابات المنطقة فيما عثر على الجثة الثالثة وسط بئر بعمق 4 أمتار، ليرتفع بذلك عدد جثث الأفارقة التي تم العثور عليها بين أمس واليوم في معتمدية حيدرة إلى 7 جثث، وفق معتمد المنطقة سامي الضوافلي.

وذكر الضوافلي، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أنّه سيتم تحويل الجثث الثلاث إلى المستشفى الجهوي بالقصرين لعرضها على الطبيب الشرعي من أجل تحديد أسباب الوفاة، وسيتولى أعوان البلدية دفنها بعد صدور تقرير الطب الشرعي.

يذكر أنه عُثر أمس الإثنين على جثث 4 لأشخاص من إفريقيا جنوب الصحراء في منطقتي الصرّي في معتمدية حيدرة وأحوازها.
وكان المدير الجهوي للصحة بالقصرين، عبد الغني الشعباني، قد رجّح في تصريح سابق لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أن تكون أسباب وفاة المهاجرين الأربعة المذكورين ناتحة عن البرد والعطش والجوع والإرهاق الشديد، في إنتظار صدور التقرير النهائي للطبيب الشرعي.


Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 266690


babnet

En continu...

Toutes les news...
  • Radio Zitouna
  • RadioNationale
  • All Radio In one
الثلاثاء 16 ماي 2023 | 26 شوال 1444
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
21:04 19:22 16:05 12:23 05:11 03:29
Babnet
22°
 Babnet23° Babnet % 46 :الرطــوبة
تونــس Babnet16°
12.35 كم/س
 :الــرياح
Babnet
الثلاثاءالأربعاءالخميسالجمعةالسبت
BabnetBabnetBabnetBabnetBabnet
23°-1624°-1524°-1622°-1720°-17
  • Avoirs en devises
    22081,7

  • (15 Mai)
  • Jours d'importation
    95
  •              1 € = 3,33400 DT        1$ =3,05594 DT
  • Solde Compte du Trésor   (15 Mai)   1080,8 MDT
Indicateurs
Babnet

زوّارنا يتصفحون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>


الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

..

.
All Radio in One    