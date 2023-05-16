العثور في حيدرة على 3 جثث أخرى لمهاجرين غير نظاميين من إفريقيا جنوب الصحراء (المعتمد)

عُثر، صباح اليوم الثلاثاء، على 3 جثث لمهاجرين غير نظاميين من إفريقيا جنوب الصحراء بمعتمدية حيدرة في ولاية القصرين، إثنين عثر عليهما بإحدى غابات المنطقة فيما عثر على الجثة الثالثة وسط بئر بعمق 4 أمتار، ليرتفع بذلك عدد جثث الأفارقة التي تم العثور عليها بين أمس واليوم في معتمدية حيدرة إلى 7 جثث، وفق معتمد المنطقة سامي الضوافلي.



وذكر الضوافلي، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أنّه سيتم تحويل الجثث الثلاث إلى المستشفى الجهوي بالقصرين لعرضها على الطبيب الشرعي من أجل تحديد أسباب الوفاة، وسيتولى أعوان البلدية دفنها بعد صدور تقرير الطب الشرعي.



يذكر أنه عُثر أمس الإثنين على جثث 4 لأشخاص من إفريقيا جنوب الصحراء في منطقتي الصرّي في معتمدية حيدرة وأحوازها.

وكان المدير الجهوي للصحة بالقصرين، عبد الغني الشعباني، قد رجّح في تصريح سابق لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أن تكون أسباب وفاة المهاجرين الأربعة المذكورين ناتحة عن البرد والعطش والجوع والإرهاق الشديد، في إنتظار صدور التقرير النهائي للطبيب الشرعي.





