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القيروان: وفاة شخصين واصابة 7 آخرين  في حادث مرور في بوحجلة

Publié le Mardi 16 Mai 2023 - 15:20 قراءة: 0 د, 48 ث
      
أسفر حادث مرور جدّ، صباح اليوم الثلاثاء، بالطريق الوطنية رقم 2 الرابطة بين بوحجلة والقيروان على مستوى منطقة الرايس، عن وفاة شخصين وإصابة 7 آخرين.
وتتمثل صورة الحادث في اصطدام سيارة أجرة بشاحنة خفيفة، ما أسفر عن وفاة سائق سيارة الأجرة على عين المكان، ثم وفاة شخص ثان بالمستشفى المحلي ببوحجلة، وإصابة 7 آخرين وصفت حالتهم بـ"الخطيرة"، والذين تم نقلهم من مستشفى بوحجلة الى المستشفى الجامعي ابن الجزار لمواصلة تلقي العلاج، وفق مصدر طبي.
وتجدر الاشارة الى أن النقطة الكيلومترية عدد 90 بمنطقة الرايس بالطريق الوطنية رقم 2 تعتبر نقطة سوداء لتكرر الحوادث فيها.
ويأتي هذا الحادث بعد أيام من تنظيم المرصد الوطني للمرور حملة توعوية للحد من الحوادث المرورية.

يشار الى أن ولاية القيروان تحتل المرتبة الثانية وطنيا من حيث عدد الحوادث المرورية القاتلة، خلال الأشهر الأربعة الاولى من سنة 2023، وذلك بـ 29 قتيلا، وتحتل معتمدية بوحجلة المرتبة الاولى على مستوى الولاية بـ 12 قتيلا من بينهم 7 قتلى بالطريق الوطنية رقم 2 وخاصة بالنقطة الكيلومترية عدد 90.



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