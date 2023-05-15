رضا الشكندالي: النمو الاقتصادي خلال الربع الأول ايجابي لكن ربط الناتج المحلي الإجمالي بعوامل الإنتاج يفقده نقطة كاملة

تحرير باسم بدري - قال أستاذ الاقتصاد بالجامعة التونسية، رضا الشكندالي، انه في صورة احتساب النمو الحقيقي للثروة في تونس، خلال الربع الاول من سنة 2023، اي من خلال ربط الناتج المحلي الاجمالي بعوامل الإنتاج، فان نسبة النمو ستتراجع الى 5ر 1بالمائة عوضا عن 1ر2 بالمائة التي أعلن عنها المعهد الوطني للإحصاء.



وأضاف الشكندالي، في قراءة تحليلية أعدها حول نتائج النمو للربع الأول من 2023 قائلا:" يوجد تراجع للنمو الاقتصادي بما أن النمو المرتبط بعوامل الإنتاج للثلاثي الأول لسنة 2022 ، كان في حدود 4ر2 بالمائة أي أن النمو الاقتصادي للربع الأول تقلص بنقطة كاملة وهذا هو الأصح".



وشدد على ان الاقتصاد التونسي سجل، بحساب الانزلاق السنوي، نموا بنسبة 1ر2 بالمائة خلال الربع الاول لهذه السنة مقابل 3ر2 بالمائة في الربع الاول لسنة 2022 وان " نسبة النمو الحالية متأتية أساسا من ارتفاع ملحوظ في حجم الضرائب الصافية من الدعم بنسبة 4ر9 بالمائة وليست خلقا للثروة".



ولاحظ ان هذه النسبة تعد "ضعيفة ولا تمكن من أن تعيد تونس الى المستوى المعهود ما قبل جائحة كوفيد -19، أي ما قبل 2020، حيث تراجع النمو الاقتصادي الى ناقص 8ر8 بالمائة ولم تسجل نسب النمو بعدها غير قفزات محتشمة بلغت 4ر4 بالمائة سنة 2021 و 4ر2 بالمائة سنة 2022".



وأرجع الخبير مقاربته المتصلة بالنمو الى عدة بيانات من بينها مؤشرات التشغيل للربع الاول من سنة 2023 والتي تشير هي الأخرى الى ارتفاع نسبة البطالة بنقطة من 2ر15 بالمائة في الثلاثي الرابع لسنة 2022 الى 1ر16 بالمائة في الثلاثي الأول لسنة 2023 .



وتراجع النمو الاقتصادي بالنسبة للفلاحة والصيد البحري الى ناقص 1ر3 بالمائة والصناعات الغذائية الى ناقص 5ر8 بالمائة واستخراج النفط الى ناقص 7ر15 بالمائة والفسفاط الى ناقص 6ر9 بالمائة وفق المقاربة التحليلية.



وإرتفعت نسبة البطالة لدى الشباب من الشريحة العمرية المتراوحة بين 15 و 24 سنة، بنسبة 4ر1نقطة من 8ر38 بالمائة في الربع الاخير لسنة 2022 الى 2ر40 بالمائة في الربع الأول لسنة 2023 خاصة لدى الذكور الذي سجل ارتفاعا ب 7ر3 نقطة.



وسجلت الواردات التونسية ، نسبة نمو ضعيفة خلال الربع الاول من العام الجاري بلغت 5ر5 بالمائة كانت في المواد الأولية 9ر2 بالمائة ومواد التجهيز بنسبة 8ر3 بالمائة.



ويفسر هذا الأمر، وفق الشكندالي ، بضعف نسبة النمو الاقتصادي المسجلة خلال الربع الاول، البالغة 5ر1 بالمائة بينما واردات الطاقة ارتفعت بنسبة 6ر11 بالمائة وقد كانت النسبة الأعلى لنمو الواردات متأتية من ألمانيا بنسبة 7ر24 بالمائة .



وبين ان تونس سجلت عجزا تجاريا الى موفي مارس 2023 ناهز 8ر3 مليار دينار متأتي أساسا من الصين بقيمة 9ر1 مليار دينار وروسيا بمبلغ مليار دينار والجزائر بقيمة 1ر1 مليار دينار.



وانخفض نسق نمو الصادرات والواردات ، مقارنة بالربع الاول من سنة 2022، بصورة واضحة، فقد تطورت الصادرات بنسبة 9ر10 بالمائة مقابل 2ر26 بالمائة خلال الربع الأول من سنة 2022 وبالنسبة للواردات فإنها ارتفعت بنسبة 5ر5 بالمائة مقابل 6ر29 بالمائة.



وأشار الشكندالي الى ان المؤشرات الايجابية للربع الاول من العام الجاري تتمثل في تسجيل نسبة نمو هامة لبعض القطاعات المصدرة والمدرة للعملة الصعبة، على غرار السياحة التي نمت بنسبة 3ر16 بالمائة وقطاع النسيج والملابس والجلد الذي حقق 8ر13 بالمائة.



وتشير البيانات التي اوردها المعهد الوطني للإحصاء الى انخفاض نسبة البطالة لدى الشابات من الفئة العمرية 15-24 سنة بنسبة 8ر3 نقطة كاملة من 1ر39 بالمائة في الثلاثي الرابع لسنة 2022 الى 3ر35 بالمائة في الثلاثي الأول لسنة 2023 .



وانخفضت البطالة من بين حاملي الشهائد العليا بنقطة وتقلص العجز التجاري للثلاثي الأول لهذه السنة في حين ارتفعت نسبة التغطية من 3ر76 بالمائة الى 2ر80 بالمائة.



وسجلت تونس ارتفاعا "مهما " للصادرات طال المواد الكهربائية والميكانيكية بنسبة 8ر18 بالمائة والنسيج والملابس والجلد بنسبة 8ر17 بالمائة، خاصة نحو الجزائربنسبة 6ر48 بالمائة ونحو اسبانيا بنسبة 6ر18 بالمائةلكن في المقابل سجلت تونس تراجعا للاداء التصديري للطاقة بصورة كبيرة ناهز 9ر31 بالمائة وفق الشكندالي.



