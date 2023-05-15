بطولة الرابطة الاولى (مجموعة تفادي النزول): برنامج الجولة التاسعة

في ما يلي برنامج مباريات الجولة التاسعة من منافسات مرحلة تفادي النزول لبطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم والتي ستدور يوم الاحد 21 ماي الجاري انطلاقا منى الساعة الرابعة زوالا (س16) على النحو الاتي :
الاحد 21 ماي 2023
ملعب الهادي النيفر بباردو
الملعب التونسي - امل حمام سوسة
ملعب 15 اكتوبر ببنزرت
النادي البنزرتي - مستقبل سليمان
ملعب سيدي بوزيد
اولمبيك سيدي بوزيد - نجم المتلوي
الاحد 21 ماي 2023
ملعب الهادي النيفر بباردو
الملعب التونسي - امل حمام سوسة
ملعب 15 اكتوبر ببنزرت
النادي البنزرتي - مستقبل سليمان
ملعب سيدي بوزيد
اولمبيك سيدي بوزيد - نجم المتلوي
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