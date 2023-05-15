زغوان: ارتفاع عدد المرسمين بالقائمات النهائية لأداء فريضة الحج بنسبة 63 بالمائة خلال هذا الموسم

سجلت حصة ولاية زغوان من عدد المدعوين لأداء فريضة الحج لموسم 2023، ارتفاعا بنسبة 63 بالمائة مقارنة بموسم 2022 ، حيث بلغ عدد الحجاج المرسمين بالقائمات النهائية 163 حاجا خلال هذا الموسم، مقابل 68 حاجا في الموسم الماضي، وفق المدير الجهوي للشؤون الدينية الهاشمي.



وأفاد الهاشمي لـ"وات " بأن مصالح الإدارة الجهوية للشؤون الدينية انطلقت منذ 2 ماي الجاري بالتنسيق مع إطارات وأعوان الصحة العمومية وممثلي شركة الخدمات الوطنية للإقامات، في القيام بسلسلة من الحلقات التكوينية التثقيفية لفائدة الحجاج، تتعلق بالمسائل التنظيمية والدينية والصحية الواجب اتباعها لحسن أداء مناسك الحج



اضاف ان عمليات التلقيح التي ضبطتها وزارة الصحة في الغرض ستنطلق بداية من يوم غد الثلاثاء، لافتا إلى أنه تم تحديد يوم 20 ماي المقبل كموعد للقيام بإجراءات السفر للبقاع المقدسة وتحديد موعده.



