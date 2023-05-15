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القبض على منظم عمليات هجرة سرية و70 مهاجرا أجنبيا بجبنيانة

Publié le Lundi 15 Mai 2023 - 13:50 قراءة: 0 د, 34 ث
      
قال المتحدث باسم الحرس الوطني، الإثنين، إن وحدات من الحرس ألقت القبض على منظم عمليات اجتياز للحدود البحرية خلسة رفقة 70 مهاجرا أجنبيا بمنطقة المساترية من معتمدية جبنيانة (صفاقس) واحتفظت بهم، وذلك في إطار "التصدي للعصابات الضالعة في تنظيم عمليات الإبحار خلسة".
وأضاف المصدر ذاته، في بلاغ، أن التحريات مع منظم عمليات الهجرة بينت أنه "يقوم بنقل المجتازين وإيوائهم وصناعة المراكب الحديدية وتوفير كل المستلزمات المستوجبة في الإعداد لعمليات الإبحار خلسة".
وأفاد بأن وحدات الحرس كانت داهمت نهاية الأسبوع أحد المنازل الكائنة بجهة المساترية من معتمدية جبنيانة وضبطت صاحبه (منظم عمليات الهجرة) رفقة 70 شخصا من جنسيات بلدان إفريقيا جنوب الصحراء وحجزت مركبين بحريين حديديين وكمية من البنزين وآلة لحام وإطارات مطاطية.





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