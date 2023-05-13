وزير الشؤون الدينية يتحادث مع مدير مكتب صندوق الأمم المتّحدة للطفولة بتونس

ثمن وزير الشّؤون الدّينية إبراهيم الشّائبي، خلال لقائه أمس الجمعة بمقر الوزارة، مع مدير مكتب صندوق الأمم المتّحدة للطفولة بتونس (اليونيسيف) ميشال لوبوشو، التّعاون القائم بين الوزارة وهذه المنظمة الأممية في مجال الكتاتيب، والذي أثمر إنشاء مركز مرجعي للتربية قبل المدرسيّة بولاية مدنين، في انتظار إحداث مراكز أخرى.



كما عبّر الوزير، عن الاعتزاز بالتعامل مع المنظمة الأممية العريقة "اليونسيف"، لما تقدّمه من خدمات إنسانية لفائدة الطفولة في العالم، وفق بلاغ صادر اليوم السبت عن الوزارة.



من جهته، أعرب لوبوشو عن استعداد "اليونسيف" لتعزيز التعاون مع وزارة الشّؤون الدّينية، والمساهمة الفعّالة في إنجاز مشاريع مشتركة لفائدة أطفال الكتاتيب.



