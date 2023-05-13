Babnet

وزير الشؤون الدينية يتحادث مع مدير مكتب صندوق الأمم المتّحدة للطفولة بتونس

Publié le Samedi 13 Mai 2023 - 19:25 قراءة: 0 د, 29 ث
      
ثمن وزير الشّؤون الدّينية إبراهيم الشّائبي، خلال لقائه أمس الجمعة بمقر الوزارة، مع مدير مكتب صندوق الأمم المتّحدة للطفولة بتونس (اليونيسيف) ميشال لوبوشو، التّعاون القائم بين الوزارة وهذه المنظمة الأممية في مجال الكتاتيب، والذي أثمر إنشاء مركز مرجعي للتربية قبل المدرسيّة بولاية مدنين، في انتظار إحداث مراكز أخرى.

كما عبّر الوزير، عن الاعتزاز بالتعامل مع المنظمة الأممية العريقة "اليونسيف"، لما تقدّمه من خدمات إنسانية لفائدة الطفولة في العالم، وفق بلاغ صادر اليوم السبت عن الوزارة.

من جهته، أعرب لوبوشو عن استعداد "اليونسيف" لتعزيز التعاون مع وزارة الشّؤون الدّينية، والمساهمة الفعّالة في إنجاز مشاريع مشتركة لفائدة أطفال الكتاتيب.

Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 266519


babnet

En continu...

Toutes les news...
  • Radio Zitouna
  • RadioNationale
  • All Radio In one
السبت 13 ماي 2023 | 23 شوال 1444
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
21:00 19:20 16:04 12:23 05:14 03:32
Babnet
21°
 Babnet26° Babnet % 78 :الرطــوبة
تونــس Babnet17°
4.12 كم/س
 :الــرياح
Babnet
السبتالأحدالاثنينالثلاثاءالأربعاء
BabnetBabnetBabnetBabnetBabnet
26°-1721°-1719°-1523°-1725°-15
  • Avoirs en devises
    22137,2

  • (11 Mai)
  • Jours d'importation
    95
  •              1 € = 3,34466 DT        1$ =3,05150 DT
  • Solde Compte du Trésor   (11 Mai)   1081,8 MDT
Indicateurs
Babnet

زوّارنا يتصفحون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>


الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

..

.
All Radio in One    