صفاقس: "السلط الجهوية تتعهّد بمنح امتيازات لعائلة شهيد الوطن خير الدين اللافي" (المعتمد الأوّل)

أكد المعتمد الأول المكلف بتسيير شؤون ولاية صفاقس، الحبيب بلغوثي، أن السلط الجهوية تعهّدت بمنح عائلة شهيد الوطن، الوكيل أول بالحرس الوطني، خير الدين اللافي، أصيل منطقة "الجواودة" من معتمدية الحنشة، التابعة لولاية صفاقس، الذي استشهد في حادثة اعتداء جربة التي جدت مساء الثلاثاء الماضي، دفتر علاج مجاني، ومنحة شهرية قارة، والتكفل بتشغيل أحد أشقائه بإحدى الشركات الخاصة، فضلا عن توفير الإحاطة والرعاية النفسية والمادية لأفراد أسرة الشهيد.



وأوضح المصدر في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، على هامش جلسة عمل انعقدت يوم الجمعة بمقر ولاية صفاقس، حول موضوع "تأمين التزود بالماء الصالح للشرب خلال صائفة 2023، بالوسط الحضري والريفي"، أنه سيتم توفير دفتر العلاج المجاني لفائدة عائلة الشهيد، انطلاقا من اليوم، أما المنحة الشهرية القارة فسيتم صرفها بداية من 17 جوان 2023.



يُذكر أنه تم عصر الخميس، تشييع جثمان الشهيد "خير الدين اللافي"، إلى مثواه الأخير بمقبرة الجهة "الوافي الجنوبية"، من معتمدية الحنشة.



والوكيل أوّل بالحرس الوطني التابع لوحدات الحرس البحري بجربة، الشهيد "خير الدين اللافي"، هو خرّيج المدرسة الوطنية للحرس الوطني ببئر بورقبة.



