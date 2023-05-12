بن عروس : ندوة فكرية بعنوان التراث الثقافي: رافد من روافد التنمية المستدامة

نظمت المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية بولاية بن عروس بالشراكة مع المعهد العمومي للموسيقى والرقص بالجهة، اليوم الجمعة بمعلم قبة الباي بالمحمدية ندوة فكرية بعنوان التراث الثقافي : رافد من روافد التنمية المستدامة .



ولدى افتتاحه أشغال الندوة بين المندوب الجهوي للشؤون الثقافية بالجهة مهذب القرفي إن هذه الندوة تندرج في إطار البرنامج الجهوي للإحتفال بشهر التراث وهي في صميم الشعار الذي وضع له هذه السنة "تراثنا موروث حضاري... مورد اقتصادي " موضحا إن برنامج الندوة من خلال مداخلات مختلف المحاضرين، سيفتح المجال أمام إبراز الخصوصيات التراثية للجهة وثراء مخزونها الحضاري والذي يمكن توظيفه وتثمينه ليتحول الى محرك من محركات التنمية وهي فرصة للتقييم والخروج بجملة من التوصيات يمكن الاستئناس بها لتطوير المقاربات حول الاستغلال الأمثل لهذا المخزون .

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وتطرق المهندس بالمعهد الوطني للتراث فريد بن غربال في مداخلته إلى المعالم التاريخية الكائنة بجهة المحمدية والتعريف بها وبتاريخها على غرار الحنايا الرومانية ومعلم السرايا وقصر الباي بمدخل حي القصب وزاوية سيدي عبد القادر ومعلم القشلة و حمام الباي والآبار الطوال ، مستعرضا مختلف الأشغال التي تم القيام بها لصيانتها و أشكال توظيف البعض منها .



وتناول المكلف بالبحوث الأثرية والتاريخية بالمعهد الوطني للتراث الدكتور نزار بن سليمان في مداخلته "موقع أوذنة الأثري كإرث حضاري وقطب تنموي" وذلك من خلال محورين يهتم الاول بتاريخ الموقع ومعالمه والعوامل التي أهلته ليكون موقعا مميزا في خارطة المواقع الاثرية بالبلاد التونسية بعد القيام بالحفريات والتجهيزات المطلوبة لتأهيله على غرار ربطه بالشبكات العمومية واحداث هيكل استقبال عصري يحتوي على كل الخدمات اللازمة لتوفير الظروف الملائمة لزيارة الموقع، وهو ماجعل منه موقع مميزا لاستقبال الزوار بنسبة تتجاوز الـ12 الف زائر سنويا مسجلين دون اعتبار زوار الموقع من الاساتذة والطلبة وخلال التظاهرات والفعاليات المختلفة وخلال الايام المفتوحة لزيارة المتاحف والمواقع الاثرية .



وفي المحور الثاني تناول الباحث تثمين الموقع كقطب تنموي من خلال ادراجه كمقصد للسياحة الثقافية عن طريق تنظيم التظاهرات الثقافية والحفريات التعليمية والقيام بالانشطة المختلفة والدورية على غرار مهرجان اوذنة الدولي وانجاز اللقطات الاشهارية والبرامج التلفزية وتصوير الافلام والاغاني .

ويشتغل المشرفون على الموقع وفق المتحدث على تحويل في المستقبل الى موقع ثقافي يضم الموقع ومحيطه الطبيعي على مساحة تمتد على اكثر 4200 هكتار وعلى دمج الموقع في اطار مسلك سياحي جهوي ووطني بمايعزز تموقعه في خارطة المسالك السياحية الوطنية الجاذبة .



وتتواصل اشغال الندوة على مدار اليوم بمداخلات تتناول فيها الدكتورة بالمعهد العالي للفنون الجميلة بتونس نوال السحباني "الابتكار والتجديد في اللباس التقليدي: قاطرة إبداعية لموارد إقتصادية" و"التراث الثقافي غير المادي: رافد من روافد التنمية المستدامة ، للدكتور بالمعهد الوطني للتراث صالح الفالحي و" التراث وكيفية المحافظة عليه" للاستاذ الجامعي العيد غزالة، الى جانب ورشة تفاعلية حول "التراث الثقافي: موروث حضاري ... مورد إقتصادي" يتولى ادارتها الدكتور صالح الفالحي.



