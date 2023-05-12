تمّ اليوم الجمعة، بمقر وزارة الشباب والرياضية، توقيع خمس اتفاقيات دعم مالي وفني لفائدة خمسة شبان من باعثي المشاريع الرياضية، من خريجي المعاهد العليا للرياضة والتربية البدنية العاطلين عن العمل أو في وضعية هشاشة اقتصادية وذلك في إطار شراكة بين وزارة الشباب والرياضة والمركز الدولي للتنمية المحلية والحكم الرشيد في إطارمشروع فاعل."ة". وذلك بحضور وزير الشباب والرياضة كمال دقيش، وممثلين عن الاتحاد الأوربي ومملكة هولندا، كجهات مانحة.



وانتفع بهذا الدعم المالي والفني شباب من خريجي المعاهد العليا للرياضة والتربية البدنية العاطلين عن العمل أو في وضعية هشاشة اقتصادية، حيث تمّ الإختيار على 11 مشروعا رياضيا من طرف لجنة فنية لمشروع فاعل"ة " بالشراكة مع وزارة الشباب والرياضة.

وتتمثل أبرز المشاريع المختارة، في قاعات رياضية ذات أنشطة موجهة للشباب والنساء وخاصة الأطفال في وضعيات إعاقة متعددة، ومراكز تدريبية رياضية تهتم بالأطفال والشباب ذوي صعوبات ذهنية أو جسدية لتسهيل إدماجهم في الحياة الاجتماعية، في ولايات جندوبة، والأسودة من ولاية سيدي بوزيد وتطاوين وصفاقس و بنزرت.



و أكد كمال دقيش وزير الشباب والرياضة، بالمناسبة في تصريح صحفي، أنّ امضاء هذه الاتفاقيات يأتي في اطار تشجيع الشباب على بعث المشاريع الاقتصادية، مشيرا الى أنّه سيقع في الفترة القادمة توقيع المزيد من مثل هذه الاتفاقيات.

وأوضح أنّه تمّ ضخ مبالغ جد هامة لتشجيع الباعثين الشبان وخلق فرص العمل، مبرزا أنّ المبادرة والتعويل على الذات بانشاء المشاريع الفردية يعد الخيار الأمثل اليوم لأصحاب الشهائد العليا، بدل انتظار الادماج في الوظيفة العمومية، على حدّ قوله.

وثمّن وزير الشباب والرياضة الشراكة مع الجهات الدولية المانحة في دعمها لبعث المشاريع و تشغيل الشباب والتنمية.



ومن جهته، بيّن أوليفي هاك ممثل الاتحاد الأوربي، في تصريح صحفي، أنّه وقع رصد 9 مليون يورو لتشجيع الباعثين الشبان، وفق شراكة مع وزارة الشباب والرياضة.

وقال أنّ الهدف الأساسي لجميع المتداخلين هو دعم الشباب ومساندتهم في احداث مؤسساتهم، وادماجهم في المحيط المهني.



وينتظر ان يتم خلال شهر جوان القادم امضاء 6 اتفاقيات دعم مالي وفني أخرى لفائدة 6 شبان من باعثي المشاريع الرياضية، خريجي المعاهد العليا للرياضة والتربية البدنية العاطل عن العمل أو في وضعية هشاشة اقتصادية في إطارمشروع فاعل"ة" الذي تنفذه وزارة الشباب والرياضة بالشراكة مع المركز الدولي للتنمية المحلية والحكم الرشيد، وذلك بتمويل من الاتحاد الأوروبي وبدعم من هولندا لتعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات الشبابية والرياضية المتعلقة بدعم الشباب التونسي قصد تمكينه اقتصاديا واجتماعيا، ومزيد خلق فرص التشغيل والتنمية وتطوير البنية الأساسية الشبابية والرياضية خاصة في الأحياء ذات الكثافة السكانية العالية والمناطق الداخلية والحدودية.



