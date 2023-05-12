بنزرت: تمكين معتمديات سجنان وغزالة وجومين من جرارات ومجرورات وصهاريج ومعدات فلاحية في اطار اتفاقية شراكة بين المجلس الجهوي ومندوبية التربية

تم اليوم الجمعة، في اطار اتفاقية الشراكة المبرمة بين المجلس الجهوي لولاية بنزرت ومندوبية التربية، تمكين معتمديات سجنان وغزالة وجومين من 3 جرارات ومجرورات وعدد من الصهاريج والاليات والمعدات الفلاحية، وذلك في إطار العناية بما تحتاجه المؤسسات التربوية بالمناطق الداخلية غير المزودة بشبكات الماء الصالح للشرب.



وقال رئيس المجلس الجهوي والي بنزرت سمير عبد اللاوي، خلال اشرافه على موكب تسليم مجموع المعدات اللوجستية، ان من شان ذلك النهوض بالخدمات المدرسية الموجهة للتلاميذ والاطار التربوي والإداري، واضاف ان المعدات ستخصص ايضا لتهيئة الضيعات البيداغوجية بالجهة بالتنسيق مع بقية المصالح ذات العلاقة ومنها المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية والإدارة الجهوية للصحة.



وأضاف انه عملا على حسن استغلال تلك المعدات والتجهيزات وتعزيز وظيفيتها وديمومتها لفائدة الصالح العام، تم احداث لجنة مشتركة بين المجلس الجهوي والمندوبية الجهوية للتربية وأيضا السلط المحلية للمعتمديات الثلاث، ستتولى متابعة تنفيذ الاتفاقية ورفع تقارير دورية تتضمن أهم الصعوبات والمقترحات الكفيلة بتجاوزها.



يشار ان مجموع المعدات المسلمة اليوم لفائدة معتمديات سجنان وجومين وغزالة، تمت في اطار برنامج وطني يهدف الى تزويد المؤسسات التربوية بكامل البلاد بالماء الصالح للشرب وإلى إرساء تنمية جهوية متوازنة كانت وزارة التربية تولت اقتنائها في إطار التعاون التونسي الإيطالي وبلغ عددها اجمالا 240 وحدة بين جرارات ومجرورات وصهاريج ومعدات فلاحية و137 صهريجا من مادة " الإينوكس الغذائي" .



