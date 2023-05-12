مدرب الاهلي المصري: مباراتنا امام الترجي صعبة وغامضة

قال مارسيل كولر المدرب السويسري للاهلي المصري بخصوص المباراة امام الترجي الرياضي المقررة اليوم الجمعة على ملعب حمادي العقربي برادس على الساعة الثامنة ليلا لحساب ذهاب الدور نصف النهائي لرابطة ابطال افريقيا لكرة القدم انها "صعبة وغامضة" باعتبار القيمة الفنية للناديين معربا عن امله في ان يتوفق خلالها فريقه في تحقيق نتيجة ايجابية لتمهيد طريق التاهل الى النهائي قبل لقاء الاياب بعد اسبوع في القاهرة.



وتوقع خلال اللقاء الاعلامي الذي انعقد يوم الخميس بقاعة الندوات الصحفية بملعب حمادي العقربي برادس ان الغيابات التي يعاني منها الترجي لن تؤثر على ادائه العام بالنظر للقيمة الفنية لرصيده البشري الذي يضم عناصر قادرة على التعويض فضلا عن امتلاكه مدربا له خبرة قارية كبيرة ويجيد التعامل مع مثل هذه المواقف.



واضاف "لا شك ان التركيز على كامل فترات اللقاء سيصنع الفارق بين الناديين خصوصا وان الفرص ستكون قليلة لذلك يتعين علينا استغلالها على افضل وجه. رابطة ابطال افريقيا تعد رهانا اساسيا للاهلي ولهذا حرصنا على تطويق فرحة اللاعبين بعد الفوز خلال الاسبوع الماضي بكاس السوبر المصري وطي تلك الصفحة والتركيز على مباراة الترجي التي تنطوي على اهمية بالغة".



وبخصوص اقامة المباراة امام مدارج خالية في ظل العقوبة المسلطة على الترجي الرياضي، قال مارسيل كولر "لا اظن ان غياب جمهور الترجي سيؤثر كثيرا على مردوده بل بالعكس قد يساعد ذلك لاعبيه على التحرر اكثر واللعب دون ضغوطات وفي كل الاحوال نحن لا نهتم بظروف المنافس بقدر اهتمامنا بطريقة تحضيرنا للمباراة وسنضع الخطة المناسبة للعودة بنتيجة ايجابية".



ومن ناحيته، اوضح محمد الشناوي حارس مرمى الاهلي ان مباراة الغد ستضع وجها لوجه فريقين من ابرز الاندية على الساحة الافريقية مبينا ان الاهلي والترجي ينطلقان بحظوظ متساوية في ظل الخبرة التي يتمتعان بها. وتابع "نعي صعوبة المهمة امام الترجي في رادس لكن قمنا بالتحضيرات اللازمة وندخل المواجهة بمعنويات مرتفعة لا سيما بعد تتويجنا الاخير بلقب السوبر المصري".



واضاف "لقد وجدنا بعض الصعوبات في مشوارنا في هذه النسخة من مسابقة رابطة الابطال الافريقية بفعل التزاماتنا العديدة على اكثر من واجهة لكن من حسن الحظ اننا تجاوزنا تلك الصعوبات وبلغنا المربع الذهبي حاليا. نحن عازمون على مواصلة المراهنة على اللقب القاري بنفس العزيمة والاصرار".



