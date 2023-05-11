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منتدى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية يدين اعتداء جربة

Publié le Jeudi 11 Mai 2023 - 19:39 قراءة: 0 د, 38 ث
      
أدان المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية اليوم الخميس "بشدة" اعتداء جربة الذي جدّ أوّل أمس الثلاثاء وأسفر عن وفاة أمنيين ومدنيين وعدد من الاصابات الأخرى في صفوف الأمنيين والمدنيين من زوار الغريبة.

وعبّرالمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية في بيان له، عن تعازيه لعائلات الضحايا من أمنيين ومدنيين وزوار وتضامنه مع الجرحى وعائلاتهم متمنيا لهم الشفاء العاجل.   ودعا المنتدى جميع القوى الوطنية الى مزيد الوحدة والتضامن دفاعا عن المصلحة العليا للشعب والوطن وضرورة التصدي لكل ما يهدد استقراره وتكريم الأعوان الذين تصدوا للقاتل.

ووفق ما نشرته وزارة الداخلية، أسفر اعتداء جربة عن وفاة ثلاثة أمنيين ومدنيين إثنين (تونسي وفرنسي)، بالإضافة إلى منفذ العملية، وهو عون حرس وطني الى جانب إصابة خمسة أعوان أمن بإصابات متفاوتة الخطورة، وأربعة أشخاص آخرين بجروح تم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج.

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