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تونس تدين بشدة "الغارات الجوية الغادرة للكيان المحتل على قطاع غزّة"

Publié le Mercredi 10 Mai 2023 - 22:26 قراءة: 0 د, 45 ث
      
أدانت تونس، بشدة، "الغارات الجوية الغادرة التي ارتكبها الكيان المحتل بقطاع غزّة والتي خلّفت عددا من الشهداء والعشرات من الجرحى، من بينهم أطفال ونساء عُزّل، في خرق واضح لكل القوانين والأعراف الدولية"، وفق بيان أصدرته اليوم الأربعاء وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج.

وأمام هذا "التصعيد الخطير والمتكرر"، جدّدت تونس التعبير عن "رفضها هذا العدوان الغاشم وما يتعرّض له الشعب الفلسطيني الشقيق من تنكيل واعتداءات مُمنهجة تهدُد أمنه وحقُه في الحياة".

كما جدّدت "تضامنها الكامل ودعمها الثابت للشعب الفسلطيني في الدفاع عن حقوقه المشروعة وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة على أراضيه وعاصمتها القدس الشريف"، داعية "المجموعة الدولية إلى التدخل العاجل لإيقاف هذه الانتهاكات الإجرامية وتوفير الحماية الدولية له"، وفق بيان الخارجية.

يُذكر أن جيش الكيان المحتل، شنّ صباح أمس الثلاثاء، سلسلة غارات جوية واقتحامات برية على نطاق واسع في قطاع غزة والضفة الغربية، أسفرت إلى استشهاد 22 شهيدا وعشرات الجرحى، من بينهم نساء وأطفال، وفق ما أعلنت عنه وزارة الصحة الفلسطينية.

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