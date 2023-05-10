مدنين: وقفة احتجاجيّة لمتساكني الحارة الكبيرة من اليهود احتجاجا على نقل جثمان ضحية حادثة جربة دون المرور به من حيّه

نفّذ عدد من اليهود التونسيين من متساكني الحارة الكبيرة بجربة حومة السوق من ولاية مدنين، مساء اليوم الأربعاء، وقفة احتجاجيّة بمفترق الحارة الكبيرة عمدوا خلالها إلى إغلاق الطريق ما تسبّب في حالة من الاختناق المروري، وذلك احتجاجا على نقل جثمان أحد ضحايا الحادثة التي جدت أمس بجربة دون المرور به من الحي الذي كان يقيم به في الحارة لأداء بعض الطقوس التي يعتمدونها في مثل هذه الحالات.

وعبّر المحتجون، في تصريحات متطابقة لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، عن استيائهم من عدم الاستجابة لطلبهم في إلقاء النظرة الاخيرة على فقيدهم الثلاثيني الذي تربطه علاقة متميزة مع الجميع سواء مع الاجوار أو رفاقه في العمل من يهود ومسلمين والذين تربطهم به علاقات صداقة منذ سنوات.

وبعد مفاوضات ووساطات مع المحتجين، تم فتح الطريق بحضور أمني دون حصول أية مناوشات او مشادات ليتحول المحتجون الى الحارة اين يقيمون، معربين عن أسفهم للحادثة ولهلاك ضحايا من يهود ومسلمين دون ذنب.

ووفق مصدر أمني كان موجودا على عين المكان، فقد تم نقل جثتي التونسي المقيم بجربة والتونسي المقيم بفرنسا الى تونس العاصمة برّا بعد الاستجابة الى طلبات اقربائهم بالقيام ببعض الطقوس بالمستشفى على ان يتم نقل الجثمانين الى فرنسا أين سيتم دفنهما.



