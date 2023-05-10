اتحاد عمال تونس يدين حادثة جربة ويثّمن يقظة قوات الأمن في التصدي لها

أدان اتحاد عمال تونس، حادثة جربة التي أدت الى مقتل أربعة أشخاص بعد قيام عون أمن أمس بإطلاق النار على أعوان أمن يقومون بتأمين الزيارة السنوية للكنيست اليهودي بالغريبة قبل أن تتصدى له قوات الأمن وترديه قتيلا في أعقاب تبادل لاطلاق النار.



وخلّفت الحادثة، سقوط 4 ضحايا ( أمنيان ومواطن تونسي وآخر فرنسي) كما أسفرت عن إصابة 6 أعوان أمن، بإصابات مُتفاوتة الخطورة، وخلفت 4 جرحى، تمّ نقلهم إلى المستشفى لتلقّي العلاج.



وثّمن اتحاد عمال تونس بالمناسبة، يقظة رجال الأمن في التصدي لهذه العملية، وقدّم التعازي الى أسر ضحايا هذه الحادثة التي لم تتوضّح بعد دوافعها، داعيا، جميع العمال والعاملات الى مزيد اليقظة من أجل الحفاظ على حرمة وسيادة الوطن.



وكانت وزارة الدّاخليّة أفادت في وقت سابق، أن عون حرس تابع للمركز البحري للحرس الوطني بأغير جربة، أقدم على قتل زميله باستعمال سلاحه الفردي والإستيلاء على الذخيرة، ثمّ حاول الوُصُول إلى مُحيط معبد الغريبة وعمد إلى إطلاق النار بصفة عشوائيّة على الوحدات الأمنيّة المتمركزة بالمكان والتي تصدّت لهُ ومنعتهُ من الوصول إلى المعبد وأردتهُ قتيلا".



وأضافت الداخلية في بلاغ لها " أن العمليّة أسفرت عن إصابة 6 أعوان أمن، بإصابات مُتفاوتة الخطورة، توفّي أحدُهم، كما توفّي اثنان من الزوّار وإصابة 4 أشخاص آخرين بجُرُوح مُتفاوتة، تمّ نقلهم إلى المستشفى لتلقّي العلاج".



كما أكدت وزارة الداخلية أنه "تمّ تطويق المعبد وحوزته وتأمين جميع المتواجدين داخله وخارجهُ"، مشيرة إلى أن الأبحاث مُتواصلة "لمعرفة دواعي هذا الإعتداء الغادر والجبان".



وكان مصدر أمني في تصريح لمراسلة (وات) بمدنين، قد أفاد أنه لم يتم تسجيل أي إصابات في صفوف الزوار المتواجدين داخل المعبد أثناء عملية الاعتداء، مؤكدا، بأنه تم نقل زوّار معبد الغريبة بجربة في اتجاه عدد من النزل والفنادق وذلك على متن الحافلات.



في المقابل، ذكرت وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، أن المتوفّيين من الزوار هما تونسي (30 سنة) وفرنسي (42 سنة) متأثرين باصابتهما في محيط المعبد.





