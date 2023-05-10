تونس تحل ضيف شرف على الصالون الدولي لزيت الزيتون بإسبانيا

انطلقت اليوم الأربعاء ، فعاليات الصالون الدولي لزيت الزيتون بمدينة خاين الإسبانية والتي تتواصل إلى غاية 13 ماي 2023

وتؤَمن المشاركة التونسية كل من وكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية و الديوان الوطني للزيت و المركز الفني للتعبئة و التغليف وذلك تحت إشراف وزارتي الفلاحة والموارد المائية و الصيد البحري والصناعة والمناجم والطاقة. بالتنسيق مع سفارة الجمهورية التونسية بمدريد والمجلس الدولي للزيت



وتحلّ تونس ضيف شرف على صالون 2023 بجناح خصص لعرض و تذوق زيت الزيتون التونسي المتحصل على ميداليات ذهبية في أبرز المناظرات الدولية و الوطنية

وتم افتتاح الجناح من طرف رئيس مقاطعة خاين بحضور سفيرة تونس بمدريد والمدير التنفيذي للمجلس الدولي لزيت الزيتون ومدير مكتب وكالة الاستثمار الخارجي بمدريد وممثلي وكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية و الديوان الوطني للزيت و المركز الفني للتعبئة و التغليف

ومثل اللقاء فرصة لتبادل الحديث حول مناخ الاستثمار في تونس مع زوار الجناح وسبل تطوير علاقات التعاون والشراكة مع المؤسسات الأجنبية ، وفق ما ورد في بلاغ لوكالة النهوض بالاستثمارت الفلاحية



