"سباق" 5 كلم "لخطوات البحيرة"، في دورته الرابعة عشر، يوم الاحد 14 ماي الجاري

تنظم جمعية روتاري تونس المدينة، تحت اشراف اللجنة الوطنية الأولمبية التونسية ، تظاهرة "سباق 5 كلم لخطوات البحيرة"، في دورتها الرابعة عشر، وذلك يوم الاحد 14 ماي 2023 بداية من الساعة التاسعة صباحا، بضفاف البحيرة تونس.



وفي هذا الاطار، أكد مراد السنوسي رئيس لجنة التنظيم في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء مشاركة من 8000 الى 10 ألاف مشارك من مختلف الأعمار، في التظاهرة الرياضية التي تحمل شعار "من أجل صحة سليمة ومحيط بيئي مستدام".

و أوضح أنّ المشاركة في السباق مفتوحة لجميع الأعمار والفئات، مشيرا الى أنّ المناسبة تمثل مصالحة مع الرياضة وتأكيدا للقيم الأولمبية، على حد تعبيره.



وقال انّ "سباق 5 كلم لخطوات البحيرة" شهد في نسخه السابقة نجاحا كبيرا. وأفاد أنّ ما يميز شكل سباق "خطوات البحيرة" عن سباق "المارطاون"، هو حجم المسافة المقدرة بـ 5 كلم، من ناحية، وحرية اختيار طريقة المشاركة فيه اما بالاعتماد على العدو أو المشي.



وأبرز أنّ اللجنة المنظمة لـ "سباق 5 كلم لخطوات البحيرة" ترمي الى ترسيخ "ثقافة الرياضة للجميع"، وتشجيع المشاركين من الصغار والكبار في تونس على ممارسة الرياضة الفردية.

وأعرب أنّ رياضة المشي وحدها تقي من عديد الأمراض، كاشفا في هذا السياق أنّه سيتم على هامش الحدث تخصيص خيم صحية لفائدة المشاركين، وذلك على هامش اليوم العالمي لارتفاع ضغط الدم الذي يحتفل به في 17 ماي من كل عام.

وأضاف أنّ التظاهرة تحمل في طياتها أيضا بعدا ايكولوجيا، حيث سيتم التركيز على نشر الثقافة البيئية كقيم مشتركة تتقاسمها الجهة المنظمة مع المؤسسات الداعمة للتظاهرة، وذلك من خلال منع استخدام المواد المصنعة من البلاستيك، ورفع شعارات "لا للبلاستيك.. ممنوع رمي قوارير الماء.. معا لتثمين النفايات.. وكلنا مسؤولون من أجل صحة سليمة ومحيط بيئي نظيف ومستدام".

كما بين رئيس لجنة التنظيم أنّ برنامج التظاهرة سيشمل على حصة لتنشيط العضلات قبل موعد الانطلاق، وتركيز نقاط تبريد يوزَّع فيها الماء المعدني على المشاركين، وأنشطة استرخاء بعد السباق، واضفاء أجواء احتفالية وفنية، يتخللها إجراء مسابقة لليانصيب في نهاية السباق، حيث ستكون لجميع المشاركين فرصة للفوز بإحدى الجوائز المتاحة، إضافة إلى الجوائز التي ستمنح للفائزين الثلاثة من النساء والرجال.



