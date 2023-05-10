حادثة جربة محل اهتمام واسع للمواقع الاخبارية الالكترونية

استأثرت العملية التي جدت بجزيرة جربة مساء امس الثلاثاء والتي أسفرت عن استشهاد أمنيين اثنيين ومصرع مرتكب العملية وعن وفاة اثنين من الزوار واصابة بعض الأعوان الأمنيين و4 أشخاص أخرين باهتمام واسع للمواقع الاخبارية الالكترونية اليوم الاربعاء.



فقد أورد موقع اذاعة "شمس أف ام" تصريحا لوزير السياحة السابق روني الطرابلسي لبرنامج "الماتينال" ، أكد فيه وصول تعزيزات من الجيش الوطني الى جربة بعد الحادثة ، مشددا على أن كل النزل مؤمنة في الجزيرة وان يا عملية مغادرة عدد من الزوار للنزل تجري بطريقة طبيعية .

وأبرز المتحدث ، أنه تلقى عديد الاتصالات من قبل عديد السفراء ووكالات الأسفار من الخارج وقدم لهم التفاصيل بخصوص هذا الهجوم وقد عبورا عن تضامنهم مع تونس واستعدادهم لمساعدتها .

وأكد في سياق متصل ، على ضرورة تضامن كل التونسيين مع بعضهم ، لافتا الى أن الهدف من هذا الهجوم ضرب القطاع السياحي والاساءة لصورة تونس في الخارج .



كما أوضح روني الطرابلسي في برنامج " أحلى صباح " ، على "اذاعة "موزاييك أف ام" أن حادثة جربة وقعت بعد مغادرة الوفود المعبد ، قائلا " لولا التدخل السريع للوحدات الأمنية لحدثت الكارثة " وفق تعبيره .

وأكد المتحدث ، ، أن موسم حج الغريبة دار في ظروف طيبة بحضور كثيف من اليهود والتونسيين ، قائلا " لن نتخلى عن تونس ويجب أن ندافع عن صورة تونس في العالم ولا يجب الخلط بين يهود جربة وما يحصل في فلسطين "

ودعا في سياق متصل ، التونسيين الى التوحد والتضامن ، مشيرا الى أن أهالي جربة كلهم متضامنين ".





وتطرق موقع اذاعة "اي أف أم " الى مداخلة رئيس الطائفة اليهودية بقابس "قي عزرية "أحد منظمي حج الغريبة أكد فيها ، " أن موسم حج الغريبة هذه السنة كان استثنائيا وكانت الفرحة عامة في صفوف الزوار " ، مشيرا الى "أن جزيرة جربة شهدت حركة سياحية واقتصادية نشيطة خلال هذه الفترة " .

وأثنى المتحدث ، على التدخل السريع والمحكم لأعوان الأمن للتصدي لمرتكب الجريمة خاصة وأن محيط المعبد كان ممتلئا بالزوار .



وفي تصريح لبرنامج "صباح الورد " على اذاعة "جوهرة أف ام" أفاد رئيس هيئة تنظيم زيارة الغريبة بيريز الطرابلسي ، أن عملية جربة وقعت خارج معبد الغريبة ولم يحدث أي شىء داخل المعبد وتمت عملية الاجلاء وافراغ المكان بعد ساعتين من الحادثة وتحت اشراف أمني محكم حيث تم نقل الزوار على متن حافلات الى أماكن اقامتهم .

وأكد المتحدث ، أن الزيارة كانت ناجحة وكانت أعداد الزوار غفيرة قبيل الواقعة ، مشيرا الى أن المعتدي كان يريد التشويش على نجاح موسم زيارة الغريبة هذه السنة .

وأشار في سياق متصل ، الى تواجد نحو 4آلاف زاٍئر يهودي بالشارع المؤدي للمعبد وقد غادروا المكان بسلام قبيل الواقعة .



ومن جهته أشار الصحفي بقناة "فرانس 24 " توفيق مجيد على "أمواج اذاعة " ديوان أف ام " الى أن مختلف وسائل الاعلام الأجنبية اعتمدت في أخبارها بخصوص العملية التي جدت بجزيرة جربة على بيان وزارة الداخلية التونسية مشيرا الى أن سفارة فرنسا أعلنت عقب الحادثة عن احداث خلية أزمة وذلك بهدف تقديم المساعدة لعدد كبير من اليهود المتواجدين بجزيرة جربة من الفرنسيين خاصة على مستوى الدعم النفسي

واعتبر "المتحدث ، أن موسم الغريبة هو الذي يحدد مستقبل السياحة بالمنطقة ، مشيرا الى ضرورة العمل على تجاوز هذه الحادثة وطمأنة القطاع السياحي من قبل السلطة المعنية .

وأضاف مجيد ،" أن السلطة هي الوحيدة المؤهلة للحديث عن تفاصيل هذه الحادثة والاطراف التي تقف وراءها قصد الحد من التأويلات التي ليست لها علاقة بالواقع وفق تعبيره .



وبخصوص الموسم السياحي ، أشار جلال الهنشيري رئيس الجامعة التونسية للنزل لبرنامج "صباح الناس " على أمواج اذاعة " موزاييك أف أم " تعليقا على حادثة جربة الى أن العملية التي شهدتها جربة لن تؤثر على الموسم السياحي في الجهة ، نافيا نفيا قطعيا الغاء أي حجوزات للسياح في الجهة .

"وشدد المتحدث ، على أن الموسم السياحي سيكون استثنائيا في جربة وتونس ستواصل العمل واستقبال السياح لأنها عاشت أحداثا أصعب ولم تستسلم ولم تسقط وفق قوله "



كما نقلت بعض المواقع ، أن المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماتيو ميلر أعرب في تغريدة عبر حسابه على "تويتر " عن استنكار واشنطن للهجوم على كنيس يهودي في جزيرة جربة والذي أسفر عن سقوط عدد من الضحايا والجرحى ، مشيدا بالتحرك السريع لقوات الأمن التونسية ".



