صفاقس : لقاء تشاركي حول "حوكمة واستغلال وصيانة المنشآت الرياضية

أجمع متدخلون في المنشآت الرياضية البلدية بصفاقس، من ممثلي بلديات ومعتمدين، وجمعيات رياضية، على أن المنشآت الرياضية بالجهة غير قادرة على تلبية حاجيات الشباب وإبراز الكفاءات الكامنة لديهم وتحقيق الآداء والنتائج الرياضية المرجوة.

وذلك خلال، جلسة عمل انتظمت اليوم الثلاثاء، بمقر ولاية صفاقس، حول "حوكمة واستغلال وصيانة المنشآت الرياضية : الواقع والحلول"،.



واشار عدد من المتدلين في الجلسة إلى أن المنشآت الرياضية البلدية سيما منها القاعات الرياضية بالأحياء الشعبية على غرار "حي الحبيب"و"ووادي الشعبوني"، تفتقر لعملية الصيانة والتهيئة والحراسة وكذلك التجهيزات اللازمة واللائقة مثل دورات المياه ووحدات الاستحمام والإنارة وكاميرا المراقبة من أجل حسن إستغلالها وتمكين الشباب من الرفاهية وممارسة أنشطتهم الرياضية



ودعوا السلط المعنية إلى التدخل ودعم البلديات خاصة منها المحدثة من أجل إحداث مزيد من الملاعب والقاعات الرياضية ببعض المناطق البلدية مثل الحزق والصخيرة تكون مجهزة بالضروريات اللازمة... بغاية توفيراسباب الترفيه و الرفاهية لشباب تلك المناطق وتمكينهم من ممارسة أنشطتهم الرياضية، والعمل على تهيئة وصيانة المنشآت الرياضية وتجهيزها بكاميرات مراقبة قبل إنطلاق الموسم الرياضي 2023/2024.



من جهته، أفاد المندوب الجهوي للشباب والرياضة بصفاقس، الصادق بلوزة، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، "أن اللقاء التشاركي على مستوى ولاية صفاقس، بين جميع الأطراف المتداخلة في منظومة المنشآت الرياضية، يندرج في إطار متابعة وحرص سلطة الإشراف على العناية بالمنشآت والفضاءات الرياضية التي أصبحت تشكو حالة إهمال قصوى وغير صالحة لإحتضان التظاهرات الرياضية حسب المواصفات المطلوبة ، وذلك إستعدادا

للندوة الوطنية حول المنشآت الرياضية المزمع تنظيمها بعد الإنتهاء من اللقاءات التشاركية على مستوى الولايات".



وأرجع ذات المصدر حالة الإهمال القصوى التي تشكو منها عدد من المنشآت الرياضية وعدم قدرتها على الاستجابة لتطلعات الشباب لممارسة أنشطتهم الرياضية وعدم صلوحيتها لإحتضان التظاهرات الرياضية الوطنية الكبرى على غرار الملعب الرياضي بالمحرس والعين والقاعة الرياضية بساقية الزيت والشيحيةوقرمدة ، إلى ضعف الإمكانيات المادية للبلديات وعدم قدرتها للقيام بعمليات الصيانة والمتابعة للمنشآت الرياضية" وفق تقديره.



ودعا في ذات السياق، إلى ضرورة تخصيص إعتمادات خاصة للبلديات من أجل القيام بصيانة المنشآت الرياضية ومتابعتها وتهيئتها، وذلك بالتنسيق مع سلطة الإشراف، وتضمين كل المقترحات الواردة في هذه الجلسة التشاركية والتشاورية في التقرير الجهوي،من أجل تدارسها بجدية في الندوة الوطنية حول المنشآت الرياضية المزمع تنظيمها بعد الإنتهاء من اللقاءات التشاركية على مستوى الولايات.



يذكر ان جهة صفاقس تعد 17 ملعبا و14 قاعة لإحتضان الرياضات الجماعية والفردية و129 جمعية رياضية ومسبح بلدي وحيد



