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القصرين: انفجار لغم أرضي بجبل مغيلة يتسبب في بترساق فتاة

Publié le Mardi 09 Mai 2023 - 11:02 قراءة: 0 د, 27 ث
      
تسبب انفجار لغم أرضي،صباح اليوم الثلاثاء، في المنطقة العسكرية المغلقة بجبل مغيلة، الواقع بين ولايتي سيدي بوزيد والقصرين على مستوى منطقة فيض خالد بمعتمدية سبيطلة، في بتر الساق اليسرى لفتاة تبلغ من العمر 28 سنة، أصيلة منطقة السبالة في ولاية سيدي بوزيد، كانت تجمع الحطب.

وأفاد المدير الجهوي للصحة بالقصرين عبد الغني الشعباني في تصريح ل"وات" أنه تم اسعاف الفتاة في البداية بالمستشفى المحلي بسبيطلة، ثم نقلت على جناح السرعة إلى المستشفى الجهوي بالقصرين، وهي تخضع حاليا إلى عملية جراحية استعجالية، مؤكدا أن حالتها الصحية مستقرة في الوقت الراهن.


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