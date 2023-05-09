قبلي: تنفيذ وقفة احتجاجية بالمستشفى المحلي بسوق الاحد على خلفية الاعتداء على العاملين بقسم الاستعجالي

نفذ الاطارات الطبية والاعوان بالمستشفى المحلي بسوق الاحد، صباح اليوم الثلاثاء، وقفة احتجاجية بساعتين (من السابعة الى التاسعة) على خلفية تعرض العاملين بقسم الاستعجالي مساء امس الاثنين للعنف المادي واللفظي من قبل مجموعة من الاشخاص



واوضح عضو الاتحاد الجهوي للشغل احمد احمد ان هذه الوقفة الاحتجاجية تنتظم بطلب من النقابة الاساسية للصحة بسوق الاحد على خلفية الاعتداء اللفظي والمادي على الاطارات الطبية وشبه الطبية بالمستشفى المحلي بالمنطقة، للتعبير عن رفضهم للتعدي الذي طالهم والذي يمس من كرامة اعوان الصحة الذين يقومون بواجبهم على اكمل وجه، رغم ضعف الامكانيات المادية والبشرية



وندد بهذا التصرف الذي يتنافى مع الاخلاق والاعراف التي يتسم بها اهالي الجهة، مؤكدا ضرورة توفير الحماية الكافية للاطارات الطبية وشبه الطبية لممارسة مهنتهم النبيلة في افضل الظروف وعلى ضرورة تتبع المشاركين في الاعتداء الذي طال القطاع الصحي ككل، مشيرا الى ان تكرر الاعتداءات على الاطارات الطبية وشبه الطبية بعديد المؤسسات الصحية يتطلب وقفة حازمة لوضع حد لهذه التصرفات التي تمس من قطاع يقدم خدمات جليلة للمواطنين.



