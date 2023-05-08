انس جابر تتراجع الى المركز السابع في التصنيف العالمي الجديد للاعبات التنس المحترفات

تراجعت التونسية أنس جابر من المركز الرابع الى المركز السابع عالميا في التصنيف الجديد للاعبات التنس المحترفات الصادر اليوم الاثنين.



وتسبب غياب انس جابر عن عدد من البطولات في الفترة الاخيرة في تراجع ترتيبها العالمي بعدما اجبرتها اذ ابتعدت عن ملاعب الكرة الصفراء منذ اصابتها بتمزق عضلي في ربلة الساق يوم 22 افريل الماضي خلال مباراة الدور نصف النهائي لبطولة شتوتغارت الالمانية ذات 500 نقطة والتي حكمت عليها بعدم استكمال المقابلة والانسحاب امام البولونية ايغا شفيونتيك.



وستعود انس جابر الى المنافسات مجددا من بوابة بطولة روما للماسترز ذات 1000 نقطة المقررة من 9 الى 20 ماي الجاري وذلك بعد تعافيها من الاصابة.

وفي التصنيف العالمي الجديد، بقيت البولونية ايغا شفيونتيك في الصدارة متبوعة في المركز الثاني بالبيلاروسية أرينا سابالينكا وفي المركز الثالث بالأمريكية جيسيكا بيغولا بينما صعدت الفرنسية كارولينا غارسيا الى المركز الرابع والأمريكية كوكو غوف الى المركز الخامس والكازاختسانية ايلينا ريباكينا الى المركز السادس في حين تراجعت انس جابر الى المركز السابع. كما تقدمت اليونانية ماريا سكاري الى المركز الثامن على حساب الروسية داريا كستكينا التي تراجعت الى المركز التاسع بينما حافظت التشيكية بيترا كفيتوفا على المركز العاشر.







