بن عروس: عدد المسنين المكفولين في إطار آلية الإيداع العائلي يصل خلال شهر ماي الحالي الى 31 مسنة ومسنا (المندوبية الجهوية للمرأة)

افاد مصدر من المندوبية الجهوية للمرأة والأسرة والطفولة وكبار السن ببن عروس، اليوم الاحد، مراسلة (وات) بالجهة، ان عدد المسنين المكفولين لدى اسر بديلة بولاية بن عروس، سيصل خلال هذا الشهر (ماي 2023) الى 31 مسنة ومسنا، بعد ان ارتفع العدد في اواخر سنة 2022 من 13 الى 18 مسنا مكفولا ضمن آلية الإيداع العائلي.



ويتمثل برنامج الإيداع العائلي لكبار السن في التكفل بمسنين فاقدين للسند العائلي من قبل اسر بديلة، وذلك لتامين محيط طبيعي ومناخ أسري ملائم يوفر لهم العيش الكريم، ويرسخ قيم التضامن والتازر بين أفراد المجتمع.



وقد تم بمقتضى قرار من وزيرة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن مؤرخ في 3 جانفي 2023 الترفيع في مقدار المساعدة المادية المسندة للأسرة الكافلة للمسن، من 200 دينار إلى 350 دينارا.

وتفيد التقديرات السكانية لسنة 2022 بان العدد الجملي للسكان بولاية بن عروس يقدر بحوالي 717462 نسمة، من بينهم 93271 مسنا اي بنسبة 13 بالمائة من اجمالي السكان، ويتوزع عدد كبار السن تقريبا بالتساوي بين النساء والرجال، حيث يبلغ عدد النساء 46556 مقابل 46715 بالنسبة للرجال.



ويضبط الأمر عدد 1016 لسنة 1996 المؤرخ في 27 ماي 1996، شروط وتراتيب تكفل الاسر بالمسنين فاقدي السند، من ذلك اتفاق الزوجين ورضاهما على قبول كبير السن المكفول، وتوفر المسكن الملائم والمرافق الأساسية الضرورية لاستقبال كبير السن، ودخل شهري للعائلة الكافلة للمسن لا يقل عن مستوى الأجر الأدنى الى جانب تحلي افراد العائلة بالأخلاق الحميدة وخلوهم من كل مرض معد او عقلي يمكن ان يشكل خطرا على المسن.



يشار الى ان المندوبية الجهوية للمرأة والأسرة والطفولة وكبار السن ببن عروس، تحرص على تشريك المكفولين من المسنين في جل الأنشطة التي تنظمها بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للمسنين، وعيد الجدة، وخلال شهر رمضان (الحضور في موائد الإفطار ) ، واليوم العالمي للتوعية بشان اساءة معاملة كبار السن.



