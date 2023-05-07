نقابة الصحفيين تحمل إدارة قناة التاسعة مسؤولية تدهور الوضع فيها.. وتدعو الى وقفة احتجاجية غدا أمام المقر الاداري للقناة

حملت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، إدارة قناة التاسعة الخاصة، مسؤولية ما آلت اليه الأوضاع في القناة، ودعتها إلى الالتزام بالاتفاق الذي أبرمته معها ومع إدارة نزاعات الشغل بوزارة الشؤون الاجتماعية يوم 28 أفريل الفارط، وعدم "تعفين" المناخ الاجتماعي بالقناة، وفق توصيفها.



كما جددت النقابة في بيان أصدرته اليوم الأحد، تمسكها بالاضراب العام المعلن يوم 16 ماي الجاري، داعية الصحفيين والصحفيات إلى مساندة زملائهم في قناة التاسعة، خلال وقفتهم الاحتجاجية المقررة غدا الاثنين على الساعة 11 صباحا أمام المقر الاداري للقناة، ومؤكدة استعدادها لخوض كل التحركات التصعيدية للدفاع عن حقوق منظوريها.



وانتقدت مواصلة إدارة قناة التاسعة انتهاك حقوق العاملين فيها وانتهاج سياسة المماطلة والوعود الزائفة والتملص من واجباتها، واعتماد لغة الوعيد والتهديد بالطرد تجاه العاملين بها، عوض خلاص الأجور وتسديد مستحقات ابناء المؤسسة من رواتب تتراوح بين 3 و 6 أشهر، وتسديد مستحقات الضمان الاجتماعي والالتزام بالقانون.







