انتخاب اعضاء المكتب التنفيذي الجديد للمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية وتجديد الثقة في عبد الرحمان الهذيلي لرئاسة المنتدى

اكد الناطق الرسمي باسم المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية ،رمضان بن عمر ان المشاركين في اعمال المؤتمر الانتخابي الثالث انهوا مساء اليوم عملية انتخاب اعضاء المكتب التنفذي الجديد ،وجددوا الثقة في عبد الرحمان الهذيلي لرئاسة المنتدى.



وكشف بن عمر ان المكتب التنفذي الجديد للفترة النيابية 2023/2026 سيتكون من عبد الرحمان الهذيلي واميمة المهدي ومريم قزارة وحياة عمامو ومحمد ياسين الجلاصي وسامي العدواني وشرف الدين القليل.



