كاس السوبر الافريقي لكرة اليد (سيدات): نادي الرياضة النسائية بالمكنين ينهزم امام بيترو اتليتيكو الانغولي 14-30

انهزم نادي الرياضة النسائية بالمكنين مساء اليوم السبت امام بيترو اتليتيكو الانغولي بنتيجة 14-30 في اطار نصف نهائي مسابقة كاس سوبر الافريقي التي تحتضنها العاصمة المصرية القاهرة.



وفي نصف النهائي الاول للسوبر الافريقي ضمن نادي بيميرو دي اغستو الانغولي بلوغ الدور النهائي اثر تفوقه في وقت سابق من مساء اليوم على الحرس الرئاسي الكونغولي بنتيجة 33-27.

وسيلتقي نادي الرياضة النسائية بالمكنين غدا الاحد نادي الحرس الرئاسي الكونغولي في لقاء ترتيبي من اجل المركزين الثالث و الرابع في حين سيجمع الدور النهائي للسوبر الافريقي لكرة للسيدات بريميرو الانغولي ومواطنه بيترو اتليتيكو .

ومباشرة بعد انتهاء مشاركته في كاس السوبر، يدخل نادي الرياضة النسائية بالمكنين غمار البطولة الافريقية للاندية الفائزة بالكؤوس المقررة في القاهرة ايضا من 8 الى 18 ماي الجاري.



السبت 6 ماي 2023

الدور نصف النهائي

بريميرو الانغولي - الحرس الرئاسي الكونغولي 33-27

نادي الرياضة النسائية بالمكنين - بيترو اتلتيكو الأنغولي 14-30



الاحد 7 ماي 2023

الساعة 12 / اللقاء الترتيبي

نادي الرياضة النسائية بالمكنين-الحرس الرئاسي الكونغولي

الساعة 14 و30 دق / الدور النهائي

بريميرو الانغولي-بيترو اتلتيكو الأنغولي











