Babnet

كاس السوبر الافريقي لكرة اليد (سيدات): نادي الرياضة النسائية بالمكنين ينهزم امام بيترو اتليتيكو الانغولي 14-30

Publié le Samedi 06 Mai 2023 - 15:52 قراءة: 0 د, 51 ث
      
انهزم نادي الرياضة النسائية بالمكنين مساء اليوم السبت امام بيترو اتليتيكو الانغولي بنتيجة 14-30 في اطار نصف نهائي مسابقة كاس سوبر الافريقي التي تحتضنها العاصمة المصرية القاهرة.

وفي نصف النهائي الاول للسوبر الافريقي ضمن نادي بيميرو دي اغستو الانغولي بلوغ الدور النهائي اثر تفوقه في وقت سابق من مساء اليوم على الحرس الرئاسي الكونغولي بنتيجة 33-27.
وسيلتقي نادي الرياضة النسائية بالمكنين غدا الاحد نادي الحرس الرئاسي الكونغولي في لقاء ترتيبي من اجل المركزين الثالث و الرابع في حين سيجمع الدور النهائي للسوبر الافريقي لكرة للسيدات بريميرو الانغولي ومواطنه بيترو اتليتيكو .
ومباشرة بعد انتهاء مشاركته في كاس السوبر، يدخل نادي الرياضة النسائية بالمكنين غمار البطولة الافريقية للاندية الفائزة بالكؤوس المقررة في القاهرة ايضا من 8 الى 18 ماي الجاري.

السبت 6 ماي 2023
الدور نصف النهائي
بريميرو الانغولي - الحرس الرئاسي الكونغولي 33-27
نادي الرياضة النسائية بالمكنين - بيترو اتلتيكو الأنغولي 14-30

الاحد 7 ماي 2023
الساعة 12 / اللقاء الترتيبي
نادي الرياضة النسائية بالمكنين-الحرس الرئاسي الكونغولي
الساعة 14 و30 دق / الدور النهائي
بريميرو الانغولي-بيترو اتلتيكو الأنغولي





Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 266114


babnet

En continu...

Toutes les news...
  • Radio Zitouna
  • RadioNationale
  • All Radio In one
 | 1
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
Babnet
24°
 Babnet29° Babnet % 53 :الرطــوبة
تونــس Babnet15°
5.66 كم/س
 :الــرياح
Babnet
السبتالأحدالاثنينالثلاثاءالأربعاء
BabnetBabnetBabnetBabnetBabnet
29°-1530°-1820°-1721°-1626°-16
  • Avoirs en devises
    21826,7

  • (5 Mai)
  • Jours d'importation
    94
  •              1 € = 3,35800 DT        1$ =3,04526 DT
  • Solde Compte du Trésor   (5 Mai)   1283,7 MDT
Indicateurs
Babnet

زوّارنا يتصفحون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>


الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

..

.
All Radio in One    