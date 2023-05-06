بعث اختصاص جديد في صيانة أنظمة الميكاترونيك ومصلحة بعد البيع للسيارات

أعلنت الوكالة التونسية للتكوين المهني عن فتح باب التسجيل في اختصاص جديد "تقني سام في صيانة أنظمة الميكاترونيك ومصلحة بعد البيع" بمركز التكوين والتدريب المهني بصفاقس، عبر التسجيل على موقع واب الوكالة التونسية للتكوين المهني



ولفتت الوكالة التونسية للتكوين المهني الى ان انطلاق التكوين ضمن هذا الاختصاص الجديد ينطلق بداية من يوم 31 ماي الجاري مبرزة ان التسجيل مخوّل فقط لحاملي شهادة الباكالويا في اختصاص الرياضيات أو العلوم التجريبية أو العلوم التقنية أو الاعلامية أو الرياضة.



وأضافت الوكالة أن مدة التكوين ضمن هذا الاختصاص الجديد الذي، سيحتضنه مركز التكوين والتدريب المهني بباش حامبة صفاقس، ستتواصل على مدى سنتين ونصف السنة



وأفادت أنه تم بعث هذا الاختصاص الجديد في إطار تنفيذ مشروع "ستراترونيك" الذي تنجزه وزارة التشغيل والتكوين المهني والمؤسسات تحت الإشراف بالشراكة مع الاتحاد الجهوي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بصفاقس وبالتعاون مع مؤسسة التكوين لمنظمة الأعراف البافارية بتمويل من الوزارة الاتحادية الالمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية



