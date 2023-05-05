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كاس تونس لكرة اليد - نتائج قرعة الدور نصف النهائي للاكابر والكبريات

Publié le Vendredi 05 Mai 2023 - 20:15 قراءة: 0 د, 33 ث
      
في ما يلي نتائج عملية القرعة الخاصة بالدور نصف النهائي لكاس تونس لكرة اليد للاكابر والكبريات التي جرت مساء اليوم الجمعة باذاعة "جوهرة آف آم"

// صنف الاكابر
الدور نصف النهائي :
السبت 20 ماي 2023
المتاهل من مباراة المنزه الرياضي / مكارم المهدية ضد المتاهل من مباراة نادي ساقية الزيت / النجم الساحلي
المتاهل من مباراة نادي كرة اليد بقصور الساف / نسر طبلبة ضد المتاهل من مباراة الترجي الرياضي / النادي الافريقي

يذكر ان مباريات الدور ربع النهائي ستقام يومي 13 و14 ماي الجاري.

صنف الكبريات
الدور نصف النهائي
السبت 13 ماي 2023
امل الرجيش / النادي الرياضي النسائي بالمكنين
الجمعية النسائية بطبلبة / النادي الافريقي


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