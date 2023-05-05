كاس تونس لكرة اليد - نتائج قرعة الدور نصف النهائي للاكابر والكبريات

في ما يلي نتائج عملية القرعة الخاصة بالدور نصف النهائي لكاس تونس لكرة اليد للاكابر والكبريات التي جرت مساء اليوم الجمعة باذاعة "جوهرة آف آم"
// صنف الاكابر
الدور نصف النهائي :
السبت 20 ماي 2023
المتاهل من مباراة المنزه الرياضي / مكارم المهدية ضد المتاهل من مباراة نادي ساقية الزيت / النجم الساحلي
المتاهل من مباراة نادي كرة اليد بقصور الساف / نسر طبلبة ضد المتاهل من مباراة الترجي الرياضي / النادي الافريقي
يذكر ان مباريات الدور ربع النهائي ستقام يومي 13 و14 ماي الجاري.
صنف الكبريات
الدور نصف النهائي
السبت 13 ماي 2023
امل الرجيش / النادي الرياضي النسائي بالمكنين
الجمعية النسائية بطبلبة / النادي الافريقي
// صنف الاكابر
الدور نصف النهائي :
السبت 20 ماي 2023
المتاهل من مباراة المنزه الرياضي / مكارم المهدية ضد المتاهل من مباراة نادي ساقية الزيت / النجم الساحلي
المتاهل من مباراة نادي كرة اليد بقصور الساف / نسر طبلبة ضد المتاهل من مباراة الترجي الرياضي / النادي الافريقي
يذكر ان مباريات الدور ربع النهائي ستقام يومي 13 و14 ماي الجاري.
صنف الكبريات
الدور نصف النهائي
السبت 13 ماي 2023
امل الرجيش / النادي الرياضي النسائي بالمكنين
الجمعية النسائية بطبلبة / النادي الافريقي
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