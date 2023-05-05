تونس مرّت بالشتاء الخامس الأكثر دفئا منذ سنة 1950 - المعهد الوطني للرصد الجوي

مرت تونس بفصل شتاء يعد الخامس الاكثر دفئا منذ سنة 1950، وقد قارب معدل متوسط درجات الحرارة المرجعية 2ر13 درجة متجاوزا المعدلات المرجعية البالغة 8ر11 درجة في حين تراجعت معدلات الامطار الموسمية الى النصف تقريبا.





وكشف المعهد الوطني للرصد الجوي في نشرته المناخية لفصل الشتاء 2022- 2023، ان بداية فصل الشتاء 2022-2023 اتسم بارتفاع نسبي في درجات الحرارة، وقد تجاوزت المعدلات المرجعية ما بين 1 جانفي و 18 فيفري 2023.



واضاف ان تونس شهدت انخفاضا لدرجات الحرارة بعد ذلك ما دون المعدلات المرجعية لمدة 20 يوما، وارتفعت الحرارة بعدها وتجاوزت المعدلات في نهاية موسم الشتاء. وقد فاقت درجات الحرارة المعدلات المرجعية بكل المحطات البالغ عددها 27 محطة.



وسجل المعهد الوطني للرصد الجوي تباين الفوارق الجهوية بين معدلات متوسط درجات الحرارة والمعدلات المرجعية وتراوحت بين زائد 3ر0 درجة بطبرقة وزائد 4ر2 درجة بتالة.



ويعدّ شهر ديسمبر 2022، حارا جدا بل الاكثر حرارة مقارنة باشهر ديسمبر السابقة بفارق 4ر3 درجة مما اثر على المعدل العام لدرجات الحرارة لشتاء 2022 -2023.



وبلغ المجموع الموسمي للامطار المسجلة بالمحطات الرئيسية، 1553 مليمترا بنسبة 50 بالمائة من المجموع الموسمي المرجعي لنفس المحطات البالغ 3109 ملتيمترا. علما وان شهر ديسمبر 2022، يعد الاكثر جفافا علما في حين سجلت محطات الرياح هبوب رياح عامة ضعفية الى معتدلة.



