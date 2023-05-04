تطاوين: قريبا انطلاق اشغال بناء خط لنقل الكهرباء من برج بورقيبة الى تطاوين على طول 132 كلم

خصصت جلسة عمل انعقدت امس الاربعاء، بمقر ولاية تطاوين، للتنسيق بين مختلف الهياكل لانطلاق اشغال مد خط نقل الكهرباء من محطة انتاج الطاقة الشمسية بمنطقة برج بورقيبة الى غاية محطة التحويل بمنطقة الخبطة من معتمدية تطاوين الشمالية اي على طول 132 كلم وبجهد 225 كيلوفولط، بعد ان تم الانتهاء من مرحلة المسح الطوبوغرافي، وتحديد مسار الخط، الذي ستشرع شركة هندية قريبا في بنائه، بكلفة قدرت بحوالي 42 مليون دينار.



ويعتبر مشروع المحطة الفولطاضوئية لانتاج الكهرباء في برج بورقيبة على درجة كبيرة من الاهمية، باعتبارها المحطة الاكبر من نوعها في البلاد، تنتج 200 ميغاوات وتمسح حوالي 400 هك، وقد صدر قرار الموافقة على اتفاقية لزمة انتاج الكهرباء واتفاقية اشغال هذه المحطة بين الدولة التونسية وشركة اجنبية بالرائد الرسمي يوم 22 جوان 2021



وكانت شركة "ايني" الايطالية انجزت اولى محطات الطاقة الشمسية في الجهة قبل اكثر من سنة من الان بمنطقة القرضاب قرب مدينة تطاوين، واعطت اشارة انطلاق استغلالها وزيرة الصناعة والطاقة والمناجم خلال شهر ديسمبر الماضي وتوفر الان حوالي 20 بالمائة من حاجيات الجهة من الكهرباء (اي 10 ميغاوات بكلفة تزيد عن 30 مليون دينار).



هدية



