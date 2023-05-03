السفير الألماني يعبّر عن استعداد بلاده لمواصلة دعم مجهودات تونس في مسارها التنموي

عبّر سفير جمهورية ألمانيا الاتحادية لدى تونس بيتر بروغل، أثناء لقائه برئيس مجلس نواب الشعب إبراهيم بودربالة، اليوم الأربعاء بقصر باردو، عن استعداد بلاده لمواصلة دعم مجهودات تونس في مسارها التنموي ومؤازرتها لتجاوز الوضع الاقتصادي والاجتماعي الصعب الذي تمر به في السنوات الأخيرة، وفق بلاغ صادر عن المجلس.



واكد السفير الألماني ارتياحه للمستوى الممتاز للعلاقات الثنائية، معبّرا عن تقديره للخطوات الإيجابية التي تم قطعها في مجال البناء الديمقراطي وأهمية العمل على مزيد تعزيزها.



وأبدى اهتمامه بتطورات المسار الديمقراطي في تونس، الذي أفضى إلى سن دستور جديد وتنظيم انتخابات تشريعية ،كما اطلع على صلاحياته وطرق عمل المجلس وعلاقته بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم من جهة وبالحكومة من جهة أخرى.



وأكد ضرورة العمل على تعزيز العلاقات مع البندستاغ (البرلمان الألماني) ومواصلة التعاون القائم مع تونس خاصة على مستوى تبادل التجارب والخبرات البرلمانية في إطار الدور الذي يضطلع به البرلمانيون في دعم العلاقات بين البلدان ،معلنا اعتزام فريق مهتم بالشؤون المغاربية بالبندستاغ الألماني زيارة تونس مطلع جوان القادم.



من جانبه، أبرز رئيس مجلس نواب الشعب عراقة العلاقات التونسية الألمانية ،مؤكّدا الرغبة المشتركة في مزيد تعزيزها على مختلف الأصعدة.



ودعا إلى ضرورة تكثيف اللقاءات وتبادل التجارب والخبرات بين برلماني البلدين، لاسيما على مستوى مجموعات الصداقة البرلمانية حيث رحّب بالزيارة المنتظرة لوفد البندستاغ الألماني إلى تونس في إطار توطيد أواصر الصداقة والتعاون بين المؤسستين.



وأطلع رئيس مجلس نواب الشعب ضيفه على مختلف المحطات التي مر بها المسار الانتقالي في تونس ،مبرزا مميزات النظام السياسي الجديد الذي أقرّه دستور 2022 كما استعرض خصوصيات الوظيفة التشريعية والرقابية المنوطة بعهدة المجلس وأولويات العمل التشريعي في الفترة المقبلة.



