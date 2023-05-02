تونسيان يفوزان بجائزة الشيخ زايد للكتاب 2023: جليلة طريطر تحرز جائزة الفنون والدراسات النقدية وشكري السعدي يتوج بجائزة الترجمة

فازت كل من التونسية الدكتورة جليلة طريطر والكاتب والمترجم شكري السعدي بجائزة الشيخ زايد للكتاب في دورتها السابعة عشرة (2023) على التوالي في فرعي "الفنون والدراسات النقدية" والترجمة.



ونالت الدكتورة طريطر الجائزة عن كتابها "مرائي النّساء: دراسات في كتابات الذّات النّسائيّة العربيّة" الصادر عن الدار التونسيّة للكتاب سنة 2021، كما توج الكاتب والمترجم التونسي شكري السعدي بجائزة الشيخ زايد للترجمة عن ترجمته لكتاب "العبارة والمعنى: دراسات في نظرية الأعمال اللغويّة" لجون سيرل"، الصادر عن وزارة الشؤون الثقافية - معهد تونس للترجمة 2021 (مترجم من اللغة الإنقليزية إلى اللغة العربية).

وتم الإعلان عن الفائزين بجائزة الشيخ زايد للكتاب، في دورتها 17 لسنة 2023 أمس الاثنين، وضمت قائمة الفائزين بالجائزة كذلك 3 كتّاب من الجزائر والعراق وفرنسا، إلى جانب دار نشر مصرية.

وحصد جائزة "فرع الآداب"، الشاعر العراقي علي جعفر العلاّق عن عمله :"إلى أين أيتها القصيدة؟ سيرة ذاتية" الصادر عن دار الآن ناشرون وموزعون، الأردن 2022. وفاز الكاتب الجزائري سعيد خطيبي بجائزة "المؤلف الشاب" وذلك عن رواية "نهاية الصحراء"، الصادرة عن دار هاشيت أنطوان لبنان 2022.

أما في فرع الجائزة في "الثقافة العربية في اللغات الأخرى"، فقد توج الكاتب الفرنسي "ماتيو تيلييه" عن كتاب "ظهور منصب القاضي - القضاء لدى المسلمين واليهود والمسيحيين في القرون الأولى للإسلام" الصادر عن مطبعة جامعة السوربون باريس سنة 2017. وفازت دار العين للنشر من مصر بفرع الجائزة في "النشر والتقنيات الثقافية".

وقال المنظمون في بلاغ إن الإعلان عن الفائز بلقب شخصية العام الثقافية سيتم خلال الأسابيع القادمة، حيث سيتم أيضا تكريم الفائزين بالجائزة في حفل رسمي سيقام في مركز أبوظبي الوطني للمعارض بالتزامن مع انطلاق فعاليات الدورة الـ 32 من معرض أبوظبي الدولي للكتاب يوم 23 ماي الحالي.

وبحسب المنظمين، استقبلت الجائزة 3151 ترشيحاً من 60 دولة، منها 22 دولة عربية و38 دولة من حول العالم، وهو أكبر عدد ترشيحات للجائزة بفروعها التسعة منذ إطلاقها.



