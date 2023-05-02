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الأرض تشهد خسوفا شبه ظلي للقمر الجمعة 5 ماي 2023

Publié le Mardi 02 Mai 2023 - 18:12 قراءة: 0 د, 34 ث
      
تشهد تونس وبقية بلدان القارة الإفريقية والقارة الأوروبية والآسيوية وأستراليا، يوم الجمعة 5 ماي 2023، خسوفا للقمر بشبه ظل الأرض، سيستغرق حوالي 4 ساعات و17 دقيقة في كل مراحله.

وأكد المعهد الوطني للرصد الجوي، في بلاغ له، الثلاثاء، امكانية متابعة هذا الخسوف في تونس بداية من طلوع القمر، وذلك مباشرة بعد غروب الشمس، إلى غاية خروج القمر من شبه ظل الأرض، عند الساعة الثامنة مساء و31 دقيقة.

وأوضح المعهد أن نسبة دخول القمر في شبه ظل الأرض عند أوج الخسوف ستبلغ حولي 96 بالمائة بالنسبة لتونس.

وأشار الى صعوبة مشاهدة خسوف شبه الظل، على عكس الخسوف الكلي أو الجزئي للقمر، لتعذر ملاحظة التغير الطفيف في إضاءة القمر عند دخوله في منطقة شبه الظل.


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