منوبة: بلدية طبربة تتوصل الى وضع حد لانتصاب فوضوي دام سنوات بعد تهيئة فضاء بديل

بعد سنوات من الانتصاب الفوضوي ببلدية طبربة، وتشكيات المواطنين من الفوضى العارمة التي تجتاح الشارع الرئيسي الحبيب بورقيبة والانهج المتفرعة عنه والمشاهد المسيئة لجمالية المدينة، خلصت بلدية طبربة المواطنين من رداءة الانتصاب الفوضوي والضوضاء، في مشاهد كادت تختفي من الذاكرة لبلدية يعود احداثها الى سنة 1890.



يأتي ذلك في اطار عمل تشاركي بين المعتمدية والبلدية ووحدات منطقة الامن الوطني والشرطة البلدية بطبربة، تم خلاله التوصل الى اتفاق مع المنتصبين وتهيئة فضاء بديل يتسع ل33 منتصبا كانوا موزعين على طول المكان، ومساعدتهم على التمركز بالفضاء ومواصلة نشاطهم، وفق تصريح كاتب عام بلدية المكان رضا الهادي مبروك ل"وات".



انطلق الاعداد لعملية تنظيف الشارع الرئيسي وإزالة الانتصاب الفوضوي موفى شهر مارس الماضي، لتتم العملية دون مشاحنات على غرار ما حصل في المحاولات السابقة في السنوات الماضية والتي باءت بالفشل، تم ذلك وسط استحسان من المواطنين وخاصة من متساكني الحي، الذين ضاقوا ذرعا بالوضعية الفوضوية التي استمرت طيلة سنوات.



وسيتم الحرص، وفق ذات المصدر ذاته، على الحفاظ على ديمومة هذه المشهد الخالي من الفوضى ومن الضغط المروري، وتطويق الظاهرة والسيطرة عليها بشكل دائم بالمنطقة مع السعي لإزالة مظاهر الانتصاب الفوضوي بباقي الطرقات ودعوة اصحاب المحلات الى احترام حرمة الطريق، وإزالة مواد البناء والسلع المعروضة على الأرصفة .



يذكر ان بلدية طبربة شهدت اول امس السبت، حملة نظافة واسعة النطاق نظمتها بلدية ومعتمدية المكان، بمساهمة الإدارات الجهوية للتجهيز والتطهير والمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية ومختلف مكونات المجتمع المدني بالجهة، في إطار دعم المجهودات اليومية لفرق النظافة بالبلدية، ودعم وتحسين جودة الحياة ، ومواصلة الاستعداد لموسم الصيف، وشملت الحملة رفع الفضلات وتنظيف الشارع الرئيسي والمداخل الرئيسية والمفترقات والعناية بنباتات الزينة وإزالة الأعشاب الطفيلية ، ودهن حواشي الطرقات والارصفة، وغرس نباتات الزينة في مفترق الزيتونة.



يشار الى ان العملية لاقت ترحيبا من المواطنين واعرب متساكنو بقية البلديات على النسج على منوالها على غرار الدندان والدندان ودوار هيشر خاصة، والتي تحول طريقها الرئيسي، ومنذ سنوات، الى نقطة قارة للانتصاب الفوضي، مما خلف ضغطا مروريا كبيرا اثر خاصة على مرور حافلات النقل العمومي.



