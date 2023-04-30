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انتخاب طارق الحركاتي رئيسا لجمعية المحامين الشبان

Publié le Dimanche 30 Avril 2023 - 09:49 قراءة: 0 د, 42 ث
      
فاز المحامي طارق الحركاتي برئاسة الجمعية التونسية للمحامين الشبان ، في انتخابات الجمعية التي جرت امس السبت.

وقالت المحامية لدى التعقيب نصاف السعيدي لوكالة تونس افريقيا للأنباء اليوم الأحد ، إن الحركاتي حظي بعهدة ثانية على رأس الجمعية (2023-2026).
كما تحصل المحامي مهدي زقروبة على المرتبة الأولى في انتخابات المكتب التنفيذي الجديد ، وفق المصدر ذاته.

و يتكون المكتب إضافة إلى زقروبة من المحامين يوسف الباجي، و منتصر النفزي ، ومحمد اسامة بن نجا، وغسان الغريبي، ومحمد علي المرزوقي، وفارس المناعي، ومحمد السميشي.
تجدر الإشارة إلى أن مهدي زرقوبة هو محل تتبع جزائي وصدر حكم ضده في ما يعرف بقضية المطار.

كما لفتت المحامية نصاف السعيدي الي أنه سيتم خلال اليومين القادمين توزيع المهام على الفائزين بعضوية المكتب التنفيذي للجمعية
واجمعية التونسية للمحامين الشبان، تأسست عام 1970 وحصلت على تأشيرة العمل القانوني في 7 ماي من نفس السنة.





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