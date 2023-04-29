وزير التعليم العالي والبحث العلمي يؤكد أنّ مهرجان العلوم يؤسس إلى ديناميكية علمية فعّالة ومستدامة ويدعم انفتاح الجامعة على محيطها الاقتصادي

أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي منصف بوكثير أنّ مهرجان العلوم بالمنستير يؤسس لديناميكية علمية فعّالة ومستدامة تجلت من خلال العديد من المشاريع والابتكارات ذات القيمة المضافة المشاركة في مختلف المسابقات الوطنية في مجالات علمية متعددة استقطبت الشباب والناشئة بمختلف مستوياتهم العلمية والمعرفية من كافة أنحاء الجمهورية.

وأبرز في كلمة له تلاها نيابة عنه المستشار بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي فيصل البقلوطي في افتتاح الدورة الثامنة لمهرجان العلوم بالمنستير اليوم بقصر العلوم بالمنستير أهمية مهرجان العلوم بالمنستير في دعم انفتاح الجامعة على محيطها الاقتصادي وتثمين البحث العلمي الوطني من خلال تحسيس المجتمع بأهمية العلوم ودورها في تحقيق تنمية مستدامة وشاملة خاصة أنّ معيار التقدم في المجتمعات الحديثة يقاس اليوم بمدى استيعاب مواطنيها للعلوم والتقنية والتفاعل معها.

وأكد بوكثير أنّ من أولويات الخطة الوطنية إرساء ركائز مجتمع المعلومات ونشر الثقافة الرقمية ودعم شراكة فاعلة مع المجتمع المدني في مواصلة للاستراتيجية الوطنية لنشر الثقافة العلمية والتقنية التي أرستها تونس منذ التسعينات لبناء اقتصاد المعرفة وتحقيق التنمية المستدامة.

وبيّن أنّ تونس عملت منذ التسعينات على إحداث مراكز علوم تدعم المنظومة التربوية بمختلف مستوياتها وتنفتح على مكوّنات المجتمع المدني فهي فضاء لأعداد كبيرة من الأطفال والشباب للاستفادة القصوى من البرامج التثقيفية التي توقظ تطلعاتهم الفكرية وتنمي رغباتهم في المعرفة وتشجعهم على البحث والابتكار.

وثمن الوزير دور مراكز العلوم ومنها قصر العلوم بالمنستير لما تعتمده من مقاربات بيداغوجية منفتحة تعزز علاقات العمل بين مختلف الهياكل العمومية والخاصة المعنية بالعملية التعليمية، وتبسط استيعاب وفهم المعلومة العلمية من قبل غير المختصين بما يساهم في رفع شأن العلم كقيمة أساسية وفي بناء منظومة متكاملة تعتني باستقطاب الموهوبين ورعايتهم في شتى المجالات علاوة على مساهمة هذه المراكز العلمية في بناء جسر تواصل بين مخرجات البحوث العلمية والمجتمع.

وأبرز من جهته والي المنستير المنذر بن السيك علي بالمناسبة أهمية توظيف الإمكانيات لأنسنة المعرفة البناءة، وضرورة تطوير الدولة للحوافز في العلوم والثقافة لخلق التنافس البناء مع مزيد من الدعم للكفاءات والإبداعات بدون تفاضلية.

وينظم قصر العلوم بالمنستير بالشراكة مع وزارات التعليم العالي والبحث العلمي، والتربية والشباب والرياضة والشؤون الثقافية وجامعة تونس الافتراضية وهياكل عمومية وخاصة أخرى الدورة الثامنة لمهرجان العلوم بالمنستير تحت شعار "لقاء الإبتكار والإبداع والتواصل" إلى غاية 30 أفريل الجاري بمشاركة تلاميذ وطلبة وناشطين في مؤسسات شبابية ونواد خاصة وجمعيات علمية من عدّة ولايات بالجمهورية ومن الجزائر ومن ليبيا.

ويشمل برنامج المهرجان فقرات ثقافية ومعارض علمية ومسابقات وطنية في الإبداع التلمذي، والشبابي ومشاريع تخرج طلابية ذات قيمة مضافة وورشات تنشيطية علمية.



