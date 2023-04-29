بطولة بلغاريا الدولية للتايكواندو - وفاء المسغوني تحرز ذهبية وزن اقل من 59 كلغ

احرزت لاعبة المنتخب التونسي للتايكواندو وفاء المسغوني الميدالية الذهبية لوزن أقل من 59 كلغ لبطولة بلغاريا الدولية بعد فوزها في النهائي على الاسبانية جادا فان فينغاردين بنتيجة 2-صفر امس الجمعة.



وتضم قائمة لاعبي المنتخب التونسي المشاركين في بطولة بلغاريا الدولية محمد خليل الجندوبي في وزن أقل من 63 كلغ وجهاد المثلوثي في وزن أقل من 63 كلغ وفارس بوجمعي في وزن أقل من 63 كلغ وجاسر العويني في وزن أقل من 68 كلغ وفراس القطوسي في وزن أقل من 74 كلغ وشيماء التومي في وزن أقل من 57 كلغ وإكرام الضاهري في وزن أقل من 49 كلغ ووفاء المسغوني في وزن أقل من 59 كلغ.

وتقام بطولة بلغاريا الدولية الى غاية غرة ماي المقبل وذلك ضمن برنامج الاستعداد لبطولة العالم بأذربيجان نهاية شهر ماي القادم وبطولة الجائزة الكبرى لروما في جوان المقبل.



